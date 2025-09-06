Profeco reveló que la marca Lacti Lac, comercializada en los supermercados Tiendas 3B, incumplió con su denominación al etiquetarse como “bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada adicionada con vitaminas A y D”.

Profeco indicó que el producto responde a caracterísrticas de "imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal".

La denominación de Lacti Lac incumple con las NOMs competentes por lo que la marca podría estar sujeta a medidas precautorias y procedimientos por infracción a la ley; sus fabricantes podrían estar sujetos a requerimientos legales.

Lee también Si viajas por el AICM esto te interesa: cierran accesos de la Terminal 1

#BoletínDePrensa Leche entera, descremada, deslactosada y más: Profeco analiza 85 productos en su Estudio de Calidad.



La leche forma parte de los 24 productos que integran la canasta básica del PACIC. En esta ocasión, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 85… pic.twitter.com/2HW8JO5MJP — Profeco (@Profeco) September 6, 2025

La leche es uno de los 24 productos que componen la canasta de primera necesidad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), un acuerdo entre el gobierno de México y el sector empresarial para garantizar precios justos en diversos productos de la canasta básica.

Por esto, el Laboratorio Nacional de Profeco realizó un análisis a 85 leches y productos lácteos ultrapasteurizados, los cuales fueron sometidos a seis mil 460 pruebas.

A excepción de Lacti Lac, los 84 productos restantes se ajustaron a lo establecido respecto a información comercial analizada:

Producto.

Domicilio.

Leyendas de conservación

Ingredientes.

Lote.

Fecha de caducidad.

Aporte nutrimental

Contenido energético.

Lee también México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC

¿Por qué incumple Lacti Lac las NOMs según Profeco?

Para denominar un producto Leche debe cumplir con la NOM-155-SCFI-2012 donde se clasifica por el contenido de grasa butírica o butirosa. Debe cumplir con:

Leche entera: mínimo de 30 gramos de grasa por litro.

mínimo de 30 gramos de grasa por litro. Leche parcialmente descremada: entre 6 a 28 gramos de grasa por litro.

entre 6 a 28 gramos de grasa por litro. Leche semidescremada: entre 16 a 18 gramos de grasa por litro.

entre 16 a 18 gramos de grasa por litro. Leche descremada: máximo de 5 gramos por litro.

Sin embargo, Lacti Lac al ser un "producto lácteo" está elaborado a partir de grasa vegetal y de ingredientes propios de la leche como la caseína y la lactosa. Esto lo indica la NOM-183-SCFI-2012.

Por lo que su incumplimiento se debe a la cantidad de proteína:

Leche entera ultrapasteurizada: mínimo de 30g de proteína por litro.

mínimo de 30g de proteína por litro. Producto lácteo con grasa vegetal: 22g de proteína por litro.

22g de proteína por litro. Producto lácteo combinado con grasa vegetal ultrapasteurizado: 15g de proteína por litro y con caseína en un 80% por denominación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es