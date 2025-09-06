Si viajas por el AICM esto te interesa: cierran accesos de la Terminal 1

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó a los viajeros sobre el cierre de algunos accesos de la Terminal 1, como parte de los trabajos de remodelación que se realizan.

En un comunicado difundido en su cuenta de X, el aeropuerto de la CDMX indicó que las labores forman parte de la remodelación integral del aeropuerto puesta en marcha por la Secretaría de Marina.

Lamentó los inconvenientes que las obras puedan ocasionar a los usuarios y dijo que el nuevo acondicionamiento tiene el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros, así como la calidad de los servicios.

Remodelaciones dentro del AICM Terminal 1. Foto: @AICM_mx

¿Qué accesos de la Terminal 1 del AICM están cerrados?

El AICM informó que las puertas de acceso número 1 y 2 de la Terminal 1 (T1) fueron cerradas de forma temporal, para la intervención de la zona.

Sin embargo, indicó que todos los trabajos en el área pública de la T1 conocida como ambulatorio, no afectaran los aterrizajes y despegues de vuelos nacionales e internacionales del aeropuerto.

Parte de la renovación comprende el cambio de pisos, plafones luminaria, mobiliario, pintura, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Alternativas ante el cierre de accesos de la Terminal 1 del AICM

Ante el cierre de los accesos 1 y 2 de la Terminal 1, el AICM sugirió a los viajeros utilizar algunas alternativas en la misma terminal.

El acceso para los usuarios con vuelos programados, será por las puertas número 3 a la 10. Los demás servicios dentro de las instalaciones aeroportuarias seguirán funcionando con normalidad.

El pasado 27 de agosto, iniciaron los trabajos de reestructuración del módulo V, el cual comprende las posiciones de embarque de la 25 a la 28, para el despacho de viajes aéreos nacionales e internacionales de T1.

Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM este miércoles 27 de agosto de 2025. Foto: Presidencia

El programa de remodelación integral del AICM forma parte del compromiso número 87 del gobierno de Claudia Sheinbaum, en conjunto con la Secretaría de Marina.

El aeropuerto capitalino señaló que las obras que se llevan a cabo son necesarias para brindar servicios con altos niveles de seguridad y calidad para los usuarios.

