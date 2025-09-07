Más Información
La empresa automotriz Seat y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzaron una alerta para que los dueños de diversos de sus modelos se lleven a revisión tras detectarse defectos en las bolsas de aire.
En total son siete mil 057 unidades de vehículos modelos Altea y Leon, años 2009 a 2012, además de 22 autos modelos Ibiza año 2025 y los Arona años 2023, 2024 y 2025.
Tanto la automotriz como la Profeco explicaron que se encontró “material defectuoso en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec que, en caso de que se activen por accidente, la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes”.
Lee también Leche Lacti Lac de Tiendas 3B incumple características nutrimentales de Profeco; esta es la razón
En los vehículos Altea y León, Seat sustituirá gratuitamente el generador de gas de la bolsa de aire que se ubica del lado frontal del asiento del conductor.
Para los Ibiza y Arona, Seat cambiará sin costo la bolsa del lado del acompañante.
“La campaña para realizar el cambio inició el pasado 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Seat informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía reporte de daños o incidente alguno en los vehículos comercializados en territorio mexicano”.
Lee también Tips de Profeco para no generar tanta basura electrónica
Para mayor información, Seat puso a disposición la liga https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision además, la automotriz dio a conocer que buscará mediante correo postal a los y las propietarias, y publicará este llamado en su página web http://www.seat.mx/.
Los dueños de estos autos pueden ponerse en contacto el correo electrónico atencion@seat.mx y el número telefónico 800 835 7328 o llamar a la Profeco al 55 55 68 87 22 y 800 4688722 o en las redes sociales @AtencionProfeco y @Profeco en X o Facebook:ProfecoOficial.
