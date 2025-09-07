Tepoztlán, la primera localidad de Morelos que recibió el nombramiento de Pueblo Mágico, obtuvo la mejor evaluación en gastronomía, entretenimiento y aventura en el estado que gobierna la morenista Margarita González Saravia.

Así lo dio a conocer el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, al presentar los resultados del periodo vacacional de verano, comprendido del 14 de julio al 30 de agosto.

“Por destinos, Cuernavaca obtuvo la mejor evaluación en turismo cultural; Tepoztlán destacó en gastronomía, entretenimiento y aventura; Tlaltizapán concentró visitantes locales en actividades de recreación, y Xochitepec sobresalió con su oferta gastronómica y de salud y bienestar”, detalló el funcionario.

Tepoztlán, donde paga una casa el senador Gerardo Fernández Noroña, también es sede de la zona arqueológica de Tepozteco, donde mañana se realizará el Reto al Tepozteco, representación teatral del cambio del último Tlatoani al cristianismo.