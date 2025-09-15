Más Información

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa: El recuento de los daños a 5 días de la tragedia en el Puente de la Concordia

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

La construcción y diseño del Tren de pasajeros de Saltillo a Santa Caterina, organizada por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), fue adjudicada a las empresas de , Operadora Cicsa y FCC Construcción.

De acuerdo con el fallo de la licitación LO-09-D00-009D00999-I-19-2025, estas empresas ganaron con una oferta económica de 31 mil 843 millones de pesos con incluido.

Se trata de los mayores proyectos de infraestructura del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales heredó totalmente de su predecesor quien quiso revivir los trenes de pasajeros.

Lee también

La propuesta de las empresas de Slim tuvieron una menor calificación técnica en el final del procedimiento, respecto a la oferta de ICA en consorcio con Constructora El Cajón; Compañía Hidroeléctrica la Yesca; Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido; Controladora de Operaciones de Infraestructura y Entia de México.

Tren del Norte. (15/09/25) Foto: Especial
Tren del Norte. (15/09/25) Foto: Especial

Recientemente, otra empresa de Carlos Slim, Energías Alternas, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., recibió una concesión para generar electricidad a partir de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.

El emporio de Slim ha sido uno de los más ganadores en México en cuestión de desarrollo de infraestructura para el transporte o la energía.

Lee también

De acuerdo con la convocatoria, el ganador tendrá 960 días naturales, más de dos años y medio para realizar los trabajos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses