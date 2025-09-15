Más Información
La construcción y diseño del Tren de pasajeros de Saltillo a Santa Caterina, organizada por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), fue adjudicada a las empresas de Carlos Slim, Operadora Cicsa y FCC Construcción.
De acuerdo con el fallo de la licitación LO-09-D00-009D00999-I-19-2025, estas empresas ganaron con una oferta económica de 31 mil 843 millones de pesos con IVA incluido.
Se trata de los mayores proyectos de infraestructura del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales heredó totalmente de su predecesor quien quiso revivir los trenes de pasajeros.
La propuesta de las empresas de Slim tuvieron una menor calificación técnica en el final del procedimiento, respecto a la oferta de ICA en consorcio con Constructora El Cajón; Compañía Hidroeléctrica la Yesca; Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido; Controladora de Operaciones de Infraestructura y Entia de México.
Recientemente, otra empresa de Carlos Slim, Energías Alternas, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V., recibió una concesión para generar electricidad a partir de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.
El emporio de Slim ha sido uno de los más ganadores en México en cuestión de desarrollo de infraestructura para el transporte o la energía.
De acuerdo con la convocatoria, el ganador tendrá 960 días naturales, más de dos años y medio para realizar los trabajos.
