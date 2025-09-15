La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.36 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.35% o 6 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la divisa nacional liga siete sesiones de ganancias frente al billete verde, para ubicarse en su nivel más fuerte desde el 24 de julio de 2024.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.84 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.53% o 10 centavos por debajo del cierre del viernes.

La apreciación del peso ocurrió a la par de una caída del dólar estadounidense de 0.32% de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en 25 puntos base este miércoles 17 de septiembre, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

La caída del dólar se debe también a que Donald Trump sigue presionando, pues esta mañana mencionó que Jerome Powell debe de recortar las tasas de interés “ahora y por mayor magnitud de lo que tenía en mente”.

Mañana martes será feriado para los mercados financieros en México. Sin embargo, el peso mexicano sigue cotizando en el mercado cambiario, pues opera las 24 horas del día. Por este motivo, el tipo de cambio seguirá moviéndose, en antesala al anuncio de la Reserva Federal.

En la canasta amplia de principales cruces frente al dólar, las divisas más apreciadas fueron: el rublo ruso con 1.26%, el real brasileño con 0.62%, el florín húngaro con 0.60%, el won surcoreano con 0.52%, el dólar canadiense con 0.48% y la corona sueca con 0.43%.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos el Dow Jones registró un avance de 0.11%; mientras que el Nasdaq Composite mostró una ganancia de 0.94% y el S&P 500 subió 0.47%, tocando ambos indicadores un nuevo máximo histórico en la sesión.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con un alza de 0.49%, ganando en siete de las últimas ocho sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico. Al interior, resaltaron los aumentos de las emisoras: Walmex, con un incremento de 2.73%; Banorte, 1.59%; Grupo México, 1.51%; Femsa; 2.00%; y La Comer, 0.23%.

En el mercado de materias primas, el precio del oro cerró la sesión con una ganancia de 1.12%, cotizando en 3,679 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico de 3,685.64 dólares. Las ganancias de los metales preciosos se deben a la caída del dólar, que favorece la demanda por el metal y por la expectativa de recortes de la tasa de interés de la Reserva Federal.

