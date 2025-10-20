Más Información

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Sin la central no hay abasto para ciudad”, afirman trabajadores afectados por lluvias en Poza Rica

Álvarez-Buylla omitió declarar construcción de casa-estudio para su hija

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

La en los abre alrededor de 18.37 pesos por dólar, sin cambios relevantes respecto a la jornada del viernes, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso es afectado por la recuperación parcial del dólar, después de extender el retroceso semanal ante las , mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave en México y el reporte de inflación estadounidense al final de la semana, comentaron los especialistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.13%. El euro baja 0.01% frente al billete verde, mientas la libra pierde también 0.01%.

El, la divisa con mayores activos en el mercado de las , repunta 3.1%, ganando el apetito de los inversionistas.

Al inicio de la semana, los mercados accionarios registran en su mayoría movimientos positivos, impulsados por una disminución en las entre Estados Unidos y China.

El presidente estadounidense, , confirmó una reunión con su homólogo chino, , programada para finales de mes, lo que ha renovado el optimismo en torno a posibles acuerdos comerciales.

En el ámbito corporativo, reportó un sólido desempeño del nuevo iPhone 17, con un crecimiento de 14% en ventas frente al modelo anterior durante sus primeros 10 días en Estados Unidos y China, lo que refuerza la confianza en el consumo tecnológico.

Esta semana también se intensifica la temporada de reportes trimestrales, tanto en México como en , destacando resultados clave de emisoras como Kof, Gruma, Netflix y Tesla

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.58% del Nasdaq. En México, los especialistas de prevén un rango semanal para el Índice de Precios y Cotizaciones de la entre 60 mil 800 y 63 mil 000 puntos. Además, Gap presentará sus resultados trimestrales al cierre del mercado.

En Europa las bolsas presentan movimientos en su mayoría positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.7%, mientras que en Asia los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 3.37% y el Han Seng 2.42%.

El precio del WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.7%, con los inversionistas a la espera de las negociaciones comerciales entre Estados Unido y China. Metales industriales a la baja, pero con preciosos al alza y el oro cotizando cerca de máximos.

