Tras el anuncio, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que se enviará al Congreso una iniciativa para postergar la elección judicial a 2028, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que es un avance que permitirá reducir complejidades logísticas, pero se requiere de un “diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano que permita incorporar otros planteamientos.

En un comunicado, el sindicato patronal dijo que cualquier reforma al sistema judicial “tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país”.

Afirmó que “México requiere instituciones sólidas, autónomas y confiables que generen certidumbre para las empresas, las personas trabajadoras y las familias mexicanas”.

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Sobre todo en un “entorno internacional complejo, marcado por presiones económicas, desafíos comerciales y la revisión próxima del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país requiere reducir factores de incertidumbre y fortalecer condiciones internas de confianza. La consolidación del Estado de Derechos es indispensable para impulsar la inversión, generar empleo y aprovechar las oportunidades de relocalización productiva que hoy enfrenta México”.

Por lo que la propuesta de crear una “Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación entre los tres Poderes representa una oportunidad relevante para fortalecer estándares técnicos, transparentar procesos y privilegiar la capacidad profesional de quienes aspiren a impartir justicia”.

Es positivo que se plantee el que haya evaluaciones de conocimientos, competencias y antecedentes a fin de que se pueda recuperar la confianza institucional, con plena transparencia, autonomía y supervisión ciudadana.

“También consideramos positivo que se abra espacio para perfeccionar los mecanismos de evaluación y selección de perfiles judiciales”, añadió.

Consideró como avance la iniciativa de postergar la elección judicial a 2028, ya que dijo que eso evitará mayores riesgos de organización, se reducirán complejidades logísticas y se generarán condiciones más adecuadas para una revisión integral del proceso.

Aseguró que ”la experiencia observada durante la elección judicial de 2025 evidenció diversas áreas susceptibles de mejora. La baja participación ciudadana, las inconsistencias operativas, la complejidad de las boletas, la insuficiencia de legislación secundaria y los cuestionamientos en torno a los mecanismos de selección de perfiles y candidaturas pusieron de manifiesto la necesidad de replantear distintos componentes del modelo”.

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El objetivo de las elecciones debiera ser, añadió la Coparmex, preservar la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho.

Dijo que ante la iniciativa es indispensable promover un diálogo abierto, técnico, académico y ciudadano por medio del cual se incorporen propuestas que enriquezcan el texto final de la iniciativa.

“Las reformas al sistema judicial tienen un impacto directo en la certeza jurídica, la inversión, la competitividad y la estabilidad democrática del país”, concluyó.

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