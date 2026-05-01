En un entorno de bajo desempeño de la economía del país, los primeros resultados financieros de los bancos en México al primer trimestre del año muestran buen desempeño en el negocio, con desaceleración en algunos segmentos.

Banco Santander México reportó una utilidad neta de 9 mil 951 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 34.3% anual y de 20.5% frente al trimestre inmediato anterior.

De acuerdo con la firma, el resultado estuvo impulsado por mayores ingresos financieros y comisiones, una reducción en gastos operativos y un efecto extraordinario derivado de la venta de su participación en el Buró de Crédito a TransUnion México.

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El desempeño también se apoyó en el crecimiento de la cartera de crédito, que aumentó 6.5% anual para ubicarse en 986 mil 446 millones de pesos, con un mayor dinamismo en el financiamiento a empresas y Pymes.

En contraste, detalló, el crédito a entidades financieras y al sector público registró una contracción, lo que moderó el avance total del portafolio.

En captación, los depósitos totales de Santander México superaron el billón de pesos, al alcanzar 1.01 billones, con un crecimiento de 6.0% respecto al mismo periodo del año anterior.

En tanto, el índice de morosidad se ubicó en 2.19%, manteniendo estabilidad en la calidad de los activos. El margen financiero mostró un incremento cercano a 4.7% anual, mientras que las provisiones para pérdidas crediticias aumentaron, en línea con la evolución del riesgo.

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La cartera de crédito neta de HSBC disminuyó 10.6%, al alcanzar 440 mil 256 millones de pesos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Suben ganancias de HSBC México

Por su parte, HSBC México reportó una utilidad neta de 4 mil 137 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que significó un incremento de 52% en comparación con los 2 mil 713 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

La cartera de crédito neta de HSBC disminuyó 10.6%, al alcanzar 440 mil 256 millones de pesos, ante una baja de 8.7% de la cartera de su negocio de banca internacional de patrimonio y banca premier, así como una reducción de 12.6% en la banca de empresas e instituciones con respecto al cierre de marzo de 2025.

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La firma financiera también reportó un incremento de 727 millones de pesos, resultado que refleja un aumento en otros ingresos de la operación por la venta de su participación en el Buró de Crédito a TransUnion de México y E-Globo.

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