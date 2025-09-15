Más Información

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

Detención de Gerardo Bermúdez, pieza clave para la localización y captura de su tío Hernán Bermúdez en Paraguay

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

La economista brasileña , fue nombrada como vicepresidenta para América Latina y el Caribe en el (BM).

Sustituye a Sustituye al colombiano Carlos Felipe Jaramillo, quien ahora fungirá como vicepresidente del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico.

A partir de este lunes 15 de septiembre liderará el compromiso del Banco con 31 países de la región y supervisará una en curso por 41 mil 500 millones de dólares.

Lee también

Despachará en la sede del Banco Mundial en la ciudad de .

Obtuvo el doctorado en Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School, y una licenciatura en Estudios Sociales de Harvard College.

Tiene publicaciones sobre la innovación de los gerentes de primera línea en el sector público, la educación superior y los resultados en el , así como la descentralización y las disparidades regionales.

Lee también

Antes de su nuevo nombramiento fue funcionaria de alta dirección en el (BID), donde lideró la estrategia en programas fiscales y económicos, impulsó la toma de decisiones basada en datos y promovió la innovación financiera.

Entre 2019 y 2021, dirigió el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), supervisando a 12 mil funcionarios y encabezando la modernización de las del país y del censo nacional de población.

Al principio de su carrera, trabajó en el Grupo Banco Mundial en múltiples dependencias y regiones en temas de descentralización y desarrollo subnacional. Añadió

Lee también

Luego de darse a conocer la noticia, Cordeiro dijo: “Al asumir este cargo, mi prioridad es apoyar a y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”.

Añadió que “el empleo no solo provee ingresos; también aporta dignidad, fortalece a las comunidades y amplía las oportunidades. Trabajando con los gobiernos, el sector privado y los socios locales, podemos crear condiciones para la inversión y la innovación que se traduzcan en más resilientes y sociedades más prósperas”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses