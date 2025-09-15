Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago hoy, 15 de septiembre?

La Pensión Bienestar es una serie de apoyos económicos que se brindan de manera bimestral, fueron implementados por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y siguen vigentes en el actual mandato.

A principios de mes la Secretaría del Bienestar compartió el calendario que se seguirá todo septiembre, el cual programa los depósitos por orden alfabético, beneficiando a millones de personas en toda la republica.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Quiénes reciben pago hoy, 15 de septiembre?

La tercera semana de la dispersión de pagos ya comenzó, de acuerdo el calendario que compartió la Secretaría del Bienestar, hoy 15 de septiembre será turno de los apellidos que inicien con la letra “M”, por lo que miles de personas podrán ir a cualquier Módulo del Bienestar a retirar sin ningún tipo de comisión.

¿Qué programas sociales reciben depósitos?

Este depósito corresponde a los meses de septiembre y octubre, el quinto pago del año, todos se realizan de manera bimestral, te contamos qué programas serán y el monto de cada uno:

Mujeres Bienestar : el depósito corresponde a 3,000 pesos.

: el depósito corresponde a 3,000 pesos. Pensión Personas con Discapacidad : el depósito será de 3,200 pesos.

: el depósito será de 3,200 pesos. Pensión Adultos Mayores : ofrece un apoyo de 6,200 pesos.

: ofrece un apoyo de 6,200 pesos. Programa Hijos de Madres Trabajadoras: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,720 pesos.

¿Qué día de esta semana no hay depósitos?

Las fechas patrias interrumpirán la dispersión de pagos un día de esta semana, el martes 16 de septiembre no habrá depósitos, el día se considera como inhábil, por lo que miles de beneficiarios deberán esperar un día más.

Los pagos se realizan únicamente de lunes a viernes, por lo que no hay depósitos en fines de semana. Foto: IA

