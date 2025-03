La decisión unilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas no tiene fundamento y tendrá costos, advirtió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

En un mensaje que envío a la gobernadora de Morelos, Margarita González, a quien no pudo acompañarnos en Cuernavaca para presentar la campaña “Hecho en México”, el secretario de Economía dijo que esto significa inversiones y empleos.

Lee también Salinas Pliego ve como “estupidez” responder con guerra arancelaria a Trump; lanza consejo a gobierno mexicano

“El Plan México es una ruta para que no tengamos sorpresas o para que no tengamos circunstancias no previstas o bien que tengamos nuevos acontecimientos y no estemos preparados para sortear… pues lo que estamos viviendo que ya se veía venir hace algunas semanas y ya es una realidad…”, dijo.

Consideró que lo dicho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, muestra firmeza, sangre fría y no se cae en precipitaciones, lo que dan cuenta de la templanza con que se actúa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la posición de México ante las tarifas impuestas por Estados Unidos. Es la voz del sentido común y la firmeza para defender a nuestro país. Saldremos adelante !!! pic.twitter.com/A9S3OGTnvU — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 4, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngs/mgm