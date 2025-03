De acuerdo bilateral Canadá-EU a cooperación con México, lo que han provocado aranceles de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump impuso aranceles de 25% a productos de Canadá y México por considerar insuficientes las acciones de esos países en el combate al tráfico de fentanilo y la migración hacia Estados Unidos, y esas tarifas entraron en vigor a partir de este martes 4 de marzo.

Tanto Canadá como México han reaccionado ya al respecto anunciando aranceles de 25% a EU, en el caso del primer país, y acciones no arancelarias, en el caso del segundo, pero dentro en discurso del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien confirmó las tarifas a los productos estadounidenses destaca un mensaje que involucra a México.

Trudeau dijo que buscará cooperación con México tras la imposición de los aranceles de Trump, algo que contrasta con lo que en su país habían planteado algunos políticos y primeros ministros de provincias canadienses, cuando el mandatario estadounidense anunció los gravámenes.

En ese entonces, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien dejó entrever su propuesta de de sacar a México del acuerdo comercial de América del Norte, mejor conocido como T-MEC.

Sin embargo, en su mensaje de este martes, Trudeau planteó una mejor relación comercial con México y trabajar en conjunto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para enfrentar los aranceles.

¿Por qué Canadá quería dejar fuera a México del tratado con Estados Unidos?

En noviembre del 2024, Doug Ford el primer ministro de Ontario, presidió una llamada telefónica con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, en donde acordaron que querían un acuerdo bilateral directo con Estados Unidos.

En dicho acuerdo, el principal socio comercial sería Canadá, por lo que excluirían a México del tratado, debido a que México “esté siendo una puerta trasera para que China importe bienes más baratos al mercado norteamericano”, de acuerdo con la viceprimera ministra Chrystia Freeland.

Además, Doud Ford afirmó que “México está introduciendo partes chinas baratas, colocándoles etiquetas de hecho en México, y enviándolas a través de Estados Unidos y Canadá, causando la pérdida de empleos estadounidenses y canadienses. Queremos un comercio justo”.

Durante una mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Justin Trudeau no estaba de acuerdo en dejar a México fuera el tratado, aun con la insistencia de los líderes de provincias de Canadá, debido a un tema de campaña.

"El Primer Ministro no está de acuerdo en sacar a México del Tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos, pues, seguir dialogando. Ellos, pues, tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral, pero el Primer Ministro no está de acuerdo", aseguró.

Sheinbaum recordó que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que Canadá se quedará en el tratado trilateral, pues indicó que había la idea del entonces presidente Trump de que fuera nada más México y Estados Unidos.

Comparación con México y amenaza de aranceles a Canadá

Tras la amenaza de imponer aranceles por parte de Trump, el ministro de Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que Ottawa dejaría claro a Washington que “no debería confundir la frontera mexicana con la canadiense”.

Por su parte, Dour Ford declaró que “compararnos con México es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos (estadounidenses)”, por lo que describió la propuesta de Trump como “recibir un puñetazo de un familiar en la cara”.

A principios del 2025 la relación de México y Canadá seguía con demasiada tensión debido a que Ford insistió que “la relación de México con China está costando empleos en Estados Unidos y Canadá, y que las autoridades mexicanas tienen que decidir si están con ‘Beijing o con Washington’”.

Además de que afirmó que "China está enviando componentes baratos a México y México les coloca una pegatina que dice 'Hecho en México' para enviarlos a Estados Unidos y Canadá, lo que cuesta empleos estadounidenses y canadienses".

¿Cómo fue mejorando la relación México-Canadá?

La relación México-Canadá empezó a mejorar desde de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que Donald Trump fuera reelecto como presidente, anunció la imposición del 25% de aranceles, las cuales entraron en vigor este 4 de marzo del 2025.

Y sobre todo en una reunión al margen de la cumbre del G20 en Brasil, en donde Truedau planteó las “inquietudes reales y genuinas sobre la inversión china en México” en noviembre del 2024.

Sin embargo, el pasado 1 de febrero Trudeau anunció que Canadá y México estaban trabajando de forma conjunta para combatir los aranceles del 25% que Estados Unidos ha impuesto a los dos países.

Ahora, el Primer Ministro, detalló que interpondrán un documento de inconformidad ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, aseguró que todos los países "son conscientes de que si el gobierno estadounidense está dispuesto a hacer esto a su propio aliado, vecino y amigo más cercano, todo el mundo es vulnerable a una guerra comercial".

En ese sentido, dijo que buscará "cooperación" con México, otro de los países afectados por los aranceles estadounidenses.

