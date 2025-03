Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia se pronunció a favor de la despenalización del abortó en Morelos, cuya propuesta ha sido retrasado en el Legislativo local y los diputados merecieron una sanción del Poder Judicial por negarse a discutir el tema.

De cara al Día Internacional de la Mujer, la gobernadora afirmó que desde joven ha luchado contra la despenalización del aborto “porque estoy totalmente en contra de que se penalice a las mujeres, que se les meta a la cartel, que haya persecución contra una mujer que decide por diferentes circunstancias, tomar una decisión sobre su situación personal. Yo creo que es injusto para la mujer que se le penalice”, dijo en conferencia de prensa.

González Saravia dijo respetar la decisión del Congreso de Morelos, cuya mayoría la alcanzaría Morena y sus aliados en caso de despenalizar el aborto, y también manifestó su respeto por las diferentes posiciones.

Lee también Reportan caso de crueldad animal en Yucatán; conductor atropella a perro en repetidas ocasiones

“Dentro de la iglesia católica también hay posiciones a favor de la despenalización. Me parece que es algo muy serio que se mueran tantas mujeres porque no tienen una manera adecuada de tener ese procedimiento, y es una realidad que hay que reconocer: la muerte de miles de mujeres por no tener procedimientos adecuados o la penalización de miles mujeres que deciden sobre su propio cuerpo”, sostuvo.

En su opinión, despenalizar el aborto debería ir acompañado de una campaña de concientización hacia las jóvenes y hacia los jóvenes de poder tener relaciones adecuadas, protegidas, para que no tengan que pasar por estas circunstancias tantas jovencitas.

“Sin embargo, también tenemos muchas violaciones en el estado. Hay mucho machismo todavía y eso no es justo para las mujeres que sufren una violación que se les penalíceles además por tomar la determinación”, dijo.

Lee también Joven zacatecana desaparece tras asistir a foro del Senado en la CDMX; Saúl Monreal habló con Bertha Alcalde sobre el caso

Por otra parte, la gobernadora hizo un llamado a los colectivos de feministas que saldrán a marchar este sábado 8 de marzo, a evitar realizar destrozos o daños a negocios, como ocurre cada año.

La mandataria morelense se pronunció por el respeto a la manifestación en temas sustanciales para el reconocimiento a las mujeres y sus derechos, pero pidió que no por manifestarse en favor de algo tan importante, como son los derechos de las mujeres, se afecten los derechos de otras personas en el sentido de que haya violencia y se afecten negocios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov