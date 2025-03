Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Integrantes del gobierno comunitario del municipio de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), iniciaron protestas y colocaron carteles de rechazo en diferentes puntos de la zona para rechazar la construcción de la autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque, catalogada como obra pública prioritaria del actual gobierno estatal.

El gobierno comunitario de Chilón, municipio ubicado en la región Norte- Selva de Chiapas, denunció que algunas comunidades han recibido amenazas de ingenieros que toman muestras del tipo de suelo en la zona.

Los ingenieros advierten que si no permitieran su labor, la siguiente ocasión estarían acompañados de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Con esta expresión están generando "temor y miedo" entre esa población.

A esas advertencias, agregó, se suma que algunas de las autoridades comunitarias, "que son la voz del pueblo" toman decisiones propias sin consultar a las comunidades, tampoco están rindiendo informes del proceso de construcción de la autopista, con ello violan los reglamentos internos de sus ejidos.

El gobierno comunitario y como "defensores de la madre tierra”, a través de un documento dirigido a los tres órdenes de gobierno, exigió respeto a sus derechos, mediante consulta libre, previa, informada para los pueblos originarios.

Así como detener el despojo. No permitirán que les arrebaten la tierra y sus recursos. Piden también entrega del documento sobre el impacto ambiental y cultural con la construcción de la autopista, en tzeltal y español, antes de realizar la consulta así como información sobre la procedencia de su financiamiento y de los resultados de la consulta de cada comunidad, ejido y municipio por donde se pretende construirla.

Pobladores de la zona informaron que las protestas y la colocación de los letreros se realizaron a partir del viernes pasado en varios puntos de los municipios de Chilón, Cancuc y Ocosingo, que serán impactados por la construcción de la vía.

El gobierno comunitario de Chilón aseguró que contrario a lo que afirma el gobierno de Chiapas en el sentido de que será un desarrollo para el pueblo, el proyecto de construcción de la obra que “ha estado lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos como pueblos originarios, ya que han obtenido estudios de suelo sin su consentimiento y sin información previa de por qué y para qué será utilizado.

No se tiene información ni claridad del gobierno, ya que en las comunidades de Chilón se rumoraba que el gobernador estaría presente el 22 de febrero, pero no había certeza. Después, horas antes de que llegara al municipio, a través de la red social se invitó al ejido Guaquitepec, San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, a participar en la consulta pública a mano alzada sobre el proyecto de construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas - Palenque, a las once de la mañana.

¿Cómo decidir claramente cuando no hay un aviso previo y cuando sólo unas autoridades del ejido sabían, pero no informaron al pueblo, ya que no vocearon con el aparato de sonido que es el único medio aprobado para convocar?”, preguntó.

El día del evento, el gobernador anunció que se instalarían casillas de consulta el 9 de marzo para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con la edificación de la autopista, pero ¿cómo pretende que se decida sin informar sobre de los impactos ambientales, culturales y sociales que el proyecto causa?”, cuestionó.

Aclaró que no están en contra del progreso, porque como pueblos originarios entienden y creen en el lequil cuxlejal (buen vivir), el cual no es posible si pasa por encima de ellos destruyendo y despojándolos de su territorio.

Ante ese proyecto reiteraron su inconformidad y su rechazo total a la construcción de la autopista, así como también la supuesta consulta a realizarse el día de 9 de este mes porque no tienen la información necesaria para votar y por vulnerar su derecho como pueblos originarios, establecido en el artículo 2o. constitucional.

