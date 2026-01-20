Más Información

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

El Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, dio a conocer una nueva etapa en el área de informativa de la empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

A través de su cuenta de X, afirmó que los equipos de Azteca Noticias y ADN Noticias seguirán innovando para cumplir su "compromiso con México y con la verdad".

Salinas Sada compartió que se reunió con ambos equipos de noticias "para reconocer dónde estamos y seguir trabajando con un solo objetivo: ser el número uno".

Agregó que esta nueva etapa estará bajo el liderazgo de Luciano Pascoe, como Director General de Noticias y Comunicación.

Ante el anuncio, llamó a "seguir dando la batalla por la libertad, la verdad y luchar por informar las noticias como suceden no como quieren que las contemos".

En tanto, Pascoe se dijo agradecido tanto con Ricardo Salinas, como con Benjamín Salinas, y se comprometió a "seguir consolidando éxitos y sobre todo a decir siempre la verdad: con potencia y claridad"; "sin cejar en nuestro compromiso con México".

