El Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, dio a conocer una nueva etapa en el área de informativa de la empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

A través de su cuenta de X, afirmó que los equipos de Azteca Noticias y ADN Noticias seguirán innovando para cumplir su "compromiso con México y con la verdad".

Salinas Sada compartió que se reunió con ambos equipos de noticias "para reconocer dónde estamos y seguir trabajando con un solo objetivo: ser el número uno".

Agregó que esta nueva etapa estará bajo el liderazgo de Luciano Pascoe, como Director General de Noticias y Comunicación.

Ante el anuncio, Ricardo Salinas llamó a "seguir dando la batalla por la libertad, la verdad y luchar por informar las noticias como suceden no como quieren que las contemos".

En tanto, Pascoe se dijo agradecido tanto con Ricardo Salinas, como con Benjamín Salinas, y se comprometió a "seguir consolidando éxitos y sobre todo a decir siempre la verdad: con potencia y claridad"; "sin cejar en nuestro compromiso con México".