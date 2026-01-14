Se reúne Salinas Pliego con el secretario del Tesoro de EU

Nos dicen que hace unas horas en Washington D.C. el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego sostuvo una reunión con Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

En su segundo día de actividades en la capital estadounidense, Salinas Pliego se reunió con Bessent en un encuentro en el que se trataron temas diversos, nos reportan.

Nos dejan saber que entre los temas abordados estuvieron el de la relevancia de Elektra y Banco Azteca en la relación bilateral en materia de remesas y prevención de lavado de dinero y algunos otros relacionados con la inseguridad y la corrupción.