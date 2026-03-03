La Asociación Mexicana de Concesionarios Honda (AMECAH) celebró 30 años de historia consolidándose como pieza clave en la evolución de Honda y Acura en México.

Desde su fundación, la asociación ha trabajado de manera coordinada con ambas marcas para fortalecer la experiencia del cliente, impulsar la profesionalización de la red y expandir la presencia comercial en el país.

AMECAH ha sido una pieza clave en la evolución de Honda y Acura en México. Foto: Cortesía

Leer también FAO: México, entre países con menor hambre en AL

Actualmente, la red está conformada por 115 distribuidores Honda y 10 distribuidores Acura, lo que representa una de las coberturas más sólidas dentro del sector automotriz nacional. Esta estructura ha permitido acercar la gama completa de vehículos a miles de clientes en todo el territorio.

El aniversario no sólo conmemora una fecha. Refleja tres décadas de colaboración estratégica, inversión constante y visión compartida entre la marca y sus distribuidores. La asociación ha sido un puente entre la operación local y la estrategia global, fortaleciendo estándares de calidad, servicio y atención postventa.

Durante estos 30 años, la red ha acompañado la evolución del portafolio, desde modelos que marcaron una generación, como el histórico Honda Accord, primer modelo comercializado en México, hasta la gama actual, compuesta por los sedanes Honda City, Civic y Accord, además de las SUVs BR-V, HR-V, CR-V y Honda Pilot, y la reconocida miniván Odyssey; que integran diseño, tecnología y eficiencia bajo una misma filosofía.

AMECAH celebra 30 años de historia, una red que conformada por 115 distribuidores Honda. Foto: Cortesía

La colaboración entre AMECAH y las marcas ha sido determinante para mantener la confianza del consumidor. La cercanía con el cliente, la infraestructura de servicio y la inversión continua en capacitación son parte del diferencial que distingue a la red.

En un entorno automotriz cada vez más competitivo, la asociación reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento conjunto. El objetivo es claro: fortalecer la experiencia integral, consolidar la presencia nacional y continuar evolucionando junto al mercado mexicano.

“Celebrar 30 años de AMECAH es un orgullo que refleja el compromiso de Honda con la excelencia, la red de distribuidores y los clientes mexicanos. Esta alianza ha sido fundamental para crecer juntos y seguir llevando lo mejor de nuestra gama al mercado nacional”, afirmó Andrés Caballero, director de la división de Ventas de Honda de México.

En conjunto con Honda y Acura, la asociación ha trabajado para expandir su presencia comercial en el país. Foto: Cortesía

A tres décadas de su creación, AMECAH celebra no sólo su permanencia, sino su papel estratégico en el desarrollo y posicionamiento de Honda y Acura en el país.

Leer también Exportaciones automotrices registran su nivel más bajo en 4 años

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.