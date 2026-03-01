Más Información

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

"El Mencho" murió por disparos en tórax y abdomen, revela acta de defunción; capo falleció a las 10:30 en Tapalpa

Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

registró una prevalencia estimada de subalimentación de 2.7% en el periodo 2022-2024, lo que lo ubica entre los países con menor hambre en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un informe difundido este viernes por la para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La FAO señaló que ese nivel está “muy cercano” al umbral inferior de 2.5% que utiliza este indicador, que mide “la privación crónica de energía alimentaria en la población”. El dato para México se incluye en el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, en el que la FAO apuntó que América Latina y el Caribe redujo el hambre por cuarto año consecutivo.

Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay registraron niveles inferiores a 2.5%, mientras que México se situó en 2.7%. Además, Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana reportaron tasas inferiores a 5%, según la información del reporte.

“En total, 19 países de América Latina y el Caribe presentaron prevalencias de subalimentación inferiores al promedio mundial en el último periodo disponible”, indicó la organización.

La FAO señaló que, pese a los avances regionales, persisten brechas importantes entre países. Destacó que Haití registró la mayor prevalencia de subalimentación en la región.

