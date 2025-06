El director general de Amazon, Andy Jassy, anticipa que la inteligencia artificial generativa reducirá su fuerza laboral corporativa en los próximos años a medida que el gigante en línea comience a aumentar su uso de la tecnología.

“Necesitaremos menos personas haciendo algunos de los trabajos que se realizan hoy, y más personas haciendo otros tipos de trabajos”, señaló Jassy en un mensaje enviado a los empleados. “Es difícil saber exactamente cómo se desarrollará esto con el tiempo, pero en los próximos años, esperamos que esto reduzca nuestra fuerza laboral corporativa total a medida que obtenemos ganancias de eficiencia al usar la IA extensivamente en toda la empresa”.

El ejecutivo dijo que Amazon tiene más de mil servicios y aplicaciones de IA generativa en progreso o construidos, pero esa cifra es una “pequeña fracción” de lo que planea desarrollar.

Andy Jassy, presidente y director general de Amazon en el estreno de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” en Culver City, California, el lunes 15 de agosto de 2022. Foto: AP