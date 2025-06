Si estabas esperando cambiar tu laptop gamer por una con potencia suficiente para correr sin problemas los últimos juegos (o toda tu colección de Los Sims), o si quieres hacer edición de video y llevar a cabo tareas creativas pesadas, te tenemos buenas noticias: la MSI Katana A17 AI B8V está en remate en Amazon México, con 31% de descuento, bajando su precio de lista de $43,999 MXN a $30,499 MXN, además de que se puede pagar en hasta 15 meses sin intereses.

A continuación te contamos un poco sobre sus especificaciones y características para que cheques sus puntos fuertes y valores si convieneaprovechar esta oferta, porque aunque el descuento es bueno, sigue siendo un gasto considerable.

¿Qué tiene de bueno la MSI Katana A17 AI B8V?

Este modelo es de esos que apuntan a un rendimiento sólido para gaming y trabajo creativo, sin meterse de lleno a la gama más premium (que suele costar bastante más). Para que te des una idea, esto es lo más relevante que ofrece:

Procesador de última generación: AMD Ryzen 9 Serie 8040, con 8 núcleos y hasta 5.2 GHz, ideal para juegos demandantes y multitarea pesada.

AMD Ryzen 9 Serie 8040, con 8 núcleos y hasta 5.2 GHz, ideal para juegos demandantes y multitarea pesada. Gráficos dedicados: NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 GB GDDR6, compatible con ray tracing y DLSS 3, que mejora la fluidez y la calidad visual en juegos exigentes.

NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 GB GDDR6, compatible con ray tracing y DLSS 3, que mejora la fluidez y la calidad visual en juegos exigentes. Pantalla amplia y rápida: 17.3 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 144 Hz, para shooters o juegos competitivos que necesitan imagen fluida.

17.3 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 144 Hz, para shooters o juegos competitivos que necesitan imagen fluida. Teclado gamer: Retroiluminado RGB de 4 zonas, con teclas WASD resaltadas.

Retroiluminado RGB de 4 zonas, con teclas WASD resaltadas. Buen sistema de enfriamiento: Cooler Boost 5 con 2 ventiladores y 6 tubos de calor; ayuda a que la laptop no se caliente de más en sesiones largas.

Cooler Boost 5 con 2 ventiladores y 6 tubos de calor; ayuda a que la laptop no se caliente de más en sesiones largas. Conectividad completa: HDMI 8K, USB-C, USB 3.2, puerto Ethernet y entrada de audio independiente.

HDMI 8K, USB-C, USB 3.2, puerto Ethernet y entrada de audio independiente. Almacenamiento rápido: 1 TB SSD NVMe PCIe, espacio de sobra para juegos pesados y archivos grandes.

1 TB SSD NVMe PCIe, espacio de sobra para juegos pesados y archivos grandes. MSI AI Engine: Ajusta el rendimiento automáticamente según lo que estés haciendo, para optimizar batería y potencia.

Ajusta el rendimiento automáticamente según lo que estés haciendo, para optimizar batería y potencia. Extras útiles: 2 años de garantía MSI y 20 días de Xbox Game Pass gratis.

Puedes ver más detalles y el precio actualizado aquí en Amazon México.

¿Vale la pena este remate en Amazon?

Por lo que ofrece, la MSI Katana A17 AI B8V es una buena opción para quienes quieren una laptop gamer lo suficientemente poderosa para jugar títulos recientes en calidad alta, hacer streams o editar video sin que se vuelva muy lenta. El combo de Ryzen 9, RTX 4060 y pantalla de 144 Hz cumple bien para gaming fluido y trabajos pesados.

Lo que suma puntos es que, con este 31 % de descuento, se vuelve más accesible que otras laptops con especificaciones parecidas, que normalmente rondan los $40,000 MXN o más. Además, los 2 años de garantía MSI dan algo de tranquilidad extra.

Ahora bien, no es para todos: por su pantalla de 17 pulgadas es grandota y algo pesada, así que no es tan práctica si planeas llevarla a todos lados. Y aunque su pantalla es buena, no es QHD ni tiene una unidad de procesamiento gráfico RTX 4070, que sería un escalón más alto para gaming ultra exigente o edición 4K.

¿Para quién conviene aprovechar esta oferta?

La MSI Katana A17 AI B8V es ideal para quienes necesitan una laptop gamer potente, confiable y con buena pantalla para juegos y trabajo creativo, pero sin irse a la gama ultra premium. Si buscas algo con garantía, armado sólido y specs actuales para juegos, este remate es una buena oportunidad para ahorrar unos buenos miles de pesos.

Si quieres invertir en una laptop que te rinda varios años, puedes financiarla a 15 meses sin intereses y si no te importa que es algo grande para llevar a todos lados contigo, puede ser un gran descuento para que aproveches.