Las acciones de Netflix cayeron más de 7% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa después de que la compañía de streaming informara de ganancias por debajo de las expectativas de los analistas, citando un gasto relacionado con una disputa con las autoridades fiscales brasileñas.

Netflix anunció ayer que logró un beneficio neto de 8 mil 562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un 25.1% más que el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, su margen operativo fue del 28%, menor al 31.5% que habían previsto inicialmente, debido a un gasto imprevisto relacionado con un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

Netflix estima que para el cuarto trimestre de 2025 sus ingresos serán de aproximadamente 11 mil 960 millones de dólares, lo que supone un 16.7% más respecto al mismo periodo del año anterior.

