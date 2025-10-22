Más Información

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

La mañanera de Sheinbaum, 22 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 22 de octubre, minuto a minuto

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Las cayeron más de 7% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa después de que la compañía de informara de ganancias por debajo de las expectativas de los analistas, citando un gasto relacionado con una disputa con las autoridades fiscales brasileñas.

Netflix anunció ayer que logró un de 8 mil 562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un 25.1% más que el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, su margen operativo fue del 28%, menor al 31.5% que habían previsto inicialmente, debido a un gasto imprevisto relacionado con un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

Lee también

Netflix estima que para el cuarto trimestre de 2025 sus ingresos serán de aproximadamente 11 mil 960 millones de dólares, lo que supone un 16.7% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]