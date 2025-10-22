Nueva York.— Warner Bros Discovery informó este martes que evalúa una posible venta de la compañía, tras recibir muestras de interés por parte de otras empresas.

En un comunicado, el conglomerado estadounidense indicó que su Consejo de Administración empezó "una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas", en respuesta al interés que ha recibido de "múltiples partes" tanto por la totalidad de la empresa como por Warner Bros.

El consejo estudia una “amplia gama de opciones estratégicas” que incluyen avanzar en la división de sus operaciones en dos compañías, que ya fue anunciada en junio.

Estas dos entidades cotizarán por separado en bolsa; una estará enfocada en la plataforma HBO Max y la producción para cine, y la otra en la cadena de noticias CNN y varios canales televisivos.

Como parte de esta revisión de alternativas estratégicas, el conglomerado analiza la posibilidad de una estructura de separación “alternativa” que permitiría una fusión de Warner Bros, así como la escisión de Discovery Global a los accionistas.

El presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, David Zaslav, afirma en el comunicado que la compañía sigue dando “pasos importantes” para lograr el éxito de su negocio “en el cambiante panorama mediático actual”.

Según la entidad, no hay una fecha límite ni un calendario para completar este proceso de revisión de la gama de estrategias a seguir.

Aunque la empresa no dio detalles de las compañías interesadas en su compra, en septiembre The Wall Street Journal reveló que el conglo merado Paramount Skydance estudia comprar a su rival. El rotativo indicó entonces que la puja no estaba definida, pero sí respaldada por la fortuna del magnate Larry Ellison.

Además de Paramount, Comcast también ha expresado interés en adquirir Warner Bros Discovery, informó ayer The New York Times, al citar a fuentes familiarizadas. Tras conocerse la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery subieron 10% en la bolsa de Wall Street.

Netflix gana menos de lo previsto

Netflix informó ayer que su beneficio por acción ajustado fue de 5.87 dólares en el tercer trimestre de 2025, por debajo de 6.97 esperados por los analistas, a pesar de que la plataforma alcanzó ingresos de 11 mil 510 millones de dólares en ese periodo, 17% más.

Sin embargo, su margen operativo fue de 28%, menor a 31.5% que habían previsto, debido a un gasto relacionado con un problema legal con autoridades fiscales de Brasil.

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a 33 mil 132 mdd 15.2% arriba del mismo lapso de 2024. EFE