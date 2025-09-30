Porsche es de las pocas marcas que no necesita demostrar su esencia porque sabemos que está en su ADN. No importa el modelo, esa identidad de conducción emocionante está presente en toda su gama. Y el Porsche Cayenne, su primer y más grande SUV, no es la excepción. Ahora, para 2025, esta SUV sufrirá algunos cambios como un SUV 100% eléctrico.

Porsche SUV 100% eléctrico

El Cayenne Electric 2025 también es el primero en incorporar innovaciones que van más allá del tren motriz. Una de las más destacadas es su sistema de carga inalámbrica, eliminando cables y facilitando el proceso de recarga. Además, contará con conectividad Wi-Fi para recibir actualizaciones remotas que mantendrá el software siempre supervisado desde la palma de nuestra mano.

Interior al estilo Porsche

La evolución tecnológica del Porsche Cayenne Electric 2025 también la podremos observar en su interior. La nueva pantalla Flow Display, la más grande jamás instalada por la marca, con un diseño curvo integrado a la consola central.

Este SUV eléctrico también incluye:

Cuadro de instrumentos digital OLED de 14.25 pulgadas .

. Pantalla opcional para el pasajero de 14.9 pulgadas .

. Head-Up Display con realidad aumentada, que proyecta con un tamaño equivalente a 87 pulgadas.

Fotos: Porsche

Comodidad, espacio y ambiente inteligente

De serie, los asientos traseros ahora son ajustables eléctricamente, e integran calefacción en los reposabrazos y paneles de puertas.

Los nuevos modos de ambiente inteligente permiten personalizar iluminación, climatización y sonido.

Otro detalle es el techo panorámico con cristal líquido, que cambia de transparente a mate según el gusto del usuario, con opciones intermedias que regulan la opacidad.

Fotos: Porsche

Personalización al máximo nivel

Como es tradición en Porsche, la personalización del Cayenne Electric es prácticamente ilimitada. Estará disponible en 13 combinaciones de colores interiores, junto con 4 paquetes de diseño y 5 sets de detalles. Nuevos tonos como Gris Magnesio, Lavanda y Gris Salvia amplían el catálogo.

Para los puristas, también hay una opción sin cuero, con tapicería Race-Tex Pepita, inspirada en los modelos clásicos.

Además, se mantiene la posibilidad de acceder a configuraciones al gusto gracias a los programas de Porsche Exclusive Manufaktur y Sonderwunsch.

Fotos: Porsche

Asistente de voz con inteligencia artificial

Otro avance que veremos del Porsche Cayenne Electric 2025 es su asistente de voz con inteligencia artificial, capaz de interpretar comandos complejos en lenguaje natural. Este sistema puede controlar la climatización, los asientos, la iluminación e incluso la navegación, haciendo que la interacción con el vehículo sea más intuitiva.

