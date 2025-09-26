Hongqi, la marca automotriz de lujo más emblemática de China y símbolo de la diplomacia nacional, dio un paso histórico en su expansión internacional al inaugurar oficialmente tres agencias boutique en México. El lanzamiento se realizó de manera simultánea en conexión con China y tuvo lugar en tres de las plazas más importantes del país: Sendero Santa Fe en Ciudad de México, Puebla y San Pedro Garza García en Monterrey, con una próxima apertura en Guadalajara.

Este acontecimiento representa no solo la llegada de una marca con más de 60 años de historia, sino también un gesto de conexión cultural y tecnológica entre dos naciones con herencias milenarias, unidas ahora bajo una visión de lujo automotriz que trasciende fronteras.

Foto: Hongqi

Hongqi en México

Las nuevas agencias boutique Hongqi apuestan por ofrecer un servicio personalizado y de primer nivel, en espacios diseñados para brindar una experiencia integral. Desde el primer contacto, los clientes encontrarán un entorno arquitectónico vanguardista, atención exclusiva y un portafolio de modelos que se adaptan a distintos estilos de vida.

Con esta apertura, la marca introduce en México el concepto de “El Nuevo Legado”, un capítulo que conecta su tradición con una visión moderna y futurista.

Portafolio de Hongqi

La oferta de Hongqi en México está compuesta por tres modelos que reflejan la filosofía de la marca:

HS3: se trata de un SUV que combina un motor 1.5 turbo de 168 hp, caja DCT de 7 velocidades, 22 ADAS y un estilo elegante. Su precio será de $689,900.

Foto: Hongqi

H5: es un sedán mediano con motor 2.0 turbo de 168 hp y caja automática de 8 velocidades, el cual es elegante y bien equipado con 6 bolsas de aire, 22 ADAS, entre otros. Su precio será de $799,900.

Foto: Hongqi

H9: es el buque insignia de Honqi al ser un sedán grande que busca reflejar estatus, con un motor 2.0 turbo de 250 hp y caja automática de 7 velocidades. Su diseño fue creado por el mismo diseñador de Rolls-Royce, Giles Taylor, y tiene un precio de $1,899,900.

Foto: Hongqi

Todos los modelos cuentan con 5 años de garantía o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero.

Un legado con visión de futuro

Durante la inauguración, Mr. Zheng Jingliang, CEO de Hongqi México, destacó:

“México es un mercado estratégico para Hongqi. Con la apertura de nuestras agencias boutique buscamos compartir un legado de lujo con raíces profundas y visión hacia el futuro. Nuestra presencia en CDMX, Puebla y Monterrey marca el inicio de una relación duradera con quienes buscan algo más que movilidad: buscan un símbolo de distinción”.

Con esta expansión, Hongqi se posiciona como la marca de lujo china con mayor tradición y prestigio, consolidando un diferenciador clave frente a otras firmas de origen asiático y reafirmando que el lujo y la tradición son la base de un nuevo legado que recorrerá los caminos de México.

