Dongfeng es una marca de origen chino con reciente incorporación al mercado nacional, la cual anunció una alianza estratégica con Motornation para ayudar a crecer su red de ventas en México de la mano del importador que cuenta con una década de experiencia.

Motornation tiene 26 puntos de venta, en donde convivirán modelos de Dongfeng, como el Box (eléctrico urbano), Shine (monovolumen), Mage (SUV compacto) o M3 (van de carga y pasajeros), con productos de otras marcas. Además de la venta, el servicio postventa de los autos Dongfeng también podrá realizarse en los talleres Motornation, donde los técnicos serán capacitados para cumplir con los estándares de calidad de esta nueva marca.

¿Qué modelos tiene Dongfeng?

La oferta de productos de Dongfeng es amplia tanto en carrocerías como en mecánicas, pues cuentan con sedanes, pick-ups, SUVs, monovolúmenes y hatchbacks, cuyos trenes motrices pueden ser a gasolina, diesel, híbridos, híbridos enchufables o eléctricos. Su oferta de valor se centra en el precio, pues el Dongfeng Box, el eléctrico urbano, ofrece hasta 430 kilómetros por carga y tiene un precio desde los $409,000 para ser competencia del BYD Dolphin Mini o Geely EX2.

La Dongfeng Mage es una camioneta compacta con opciones a gasolina, híbrida o eléctrica, con un diseño moderno y una propuesta que combina tecnología con seis bolsas de aire, espacio interior y versatilidad.

Foto: Dongfeng

De manera independiente, Dongfeng cuenta con puntos de venta en las principales ciudades del país, pero la alianza con Motornation, por 5 años, busca acrecentar la presencia de marca en más localidades.

