¡Se aproximan las vacaciones! Una de las temporadas de descanso más esperadas del año se acerca y si estás planeando visitar la CDMX en Semana Santa, tienes que saber que necesitas un pase turístico para poder transitar en tu auto sin ninguna restricción.

La Semana Santa 2023 dará inicio el próximo 2 de abril con el "Domingo de Ramos" y concluirá el 9 de abril con el "Domingo de Resurrección o de Pascua". Para muchos estas son fechas para descansar y recargar energía, pero para otros es la oportunidad perfecta para iniciar una aventura, conocer lugares nuevos o visitar a la familia, y si eso implica conducir en la Ciudad de México, esta información es importante.

Unsplash

Cómo tramitar el pase turístico para la CDMX

Si planeas visitar la CDMX en este periodo vacacional es necesario que tramites el pase turístico. Se trata de un requisito que te solicitarán para poder transitar sin restricciones en la ciudad, aunque cabe aclarar que esto aplica únicamente si utilizarás tu auto para movilizarte dentro de la capital.

Recordemos que uno de los requisitos que pide el Gobierno de la Ciudad de México a todos los automovilistas es respetar el programa “Hoy no Circula” de acuerdo con la verificación del auto que se realiza dos veces al año, esto con la intención de tener un mejor control sobre las emisiones contaminantes que los vehículos motorizados expiden.

Unsplash

El programa estipula que aquellos autos con placas que no pertenecen a la CDMX están sujetos a restricciones de circulación como no poder transitar de lunes a viernes de 5 a 11 am, un día entre semana según la terminación de la placa y los sábados de 5 a 22 horas.

Pero considerando que en algunos casos es válido no ceñirse a dichas reglas, es que se implementó un pase turístico para que los autos con placas foráneas puedan trasladarse dentro de la capital sin problema.

Para poder solicitar este pase turístico durante las vacaciones de Semana Santa tienes que seguir estos pasos:

Tener una cuenta de correo electrónico personal y la tarjeta de circulación del vehículo en el que viajarás a la CDMX .

en el que viajarás a la . Crear una cuenta en el portal: http://www.paseturistico.cdmx.gob.mx

Una vez creada la cuenta te llegará un correo con un enlace para llenar un formulario que solicita el Gobierno de la Ciudad de México para poder circular dentro de la capital.

para poder circular dentro de la capital. Por último, solo tendrás que escoger los días que planeas quedarte, puedes elegir entre 14, 7 o 3 días.

Te recomendamos imprimir el pase turístico para que lo lleves contigo todo el tiempo que circules dentro de la capital.

para que lo lleves contigo todo el tiempo que circules dentro de la capital. Recuerda que es un trámite gratuito.

Con dichos pasos ya no tendrás restricciones, pero considera que tendrás que solicitar el pase turístico uno o dos días antes de comenzar tu viaje.

Asimismo, toma en cuenta que solo puedes pedir este permiso dos veces cada semestre, pero en ese caso únicamente por 7 días.

Unsplash

Cabe mencionar que los vehículos que no necesitan solicitar este pase son: autos empresariales, gubernamentales, escolares o de fundaciones y aquellos con permiso de circulación. Tampoco es necesario para los que porten placas del Estado de México.

Así que ya lo sabes, si planeas visitar la CDMX en Semana Santa ten cuidado de no olvidar este trámite para evitar posibles multas.

