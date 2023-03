Aveo es un nombre de gran relevancia en el mercado mexicano. Es un auto que, a lo largo de los años, se ha consolidado como uno de los modelos más populares dentro del segmento de los sedanes subcompactos.

El éxito del que ha gozado Chevrolet Aveo se debe a que cumple con ciertas características que el consumidor busca en este tipo de modelos, y esto es algo que la firma del corbatín tiene bien presente a la hora de mostrar el totalmente nuevo Chevrolet Aveo 2024.

La nueva generación del Aveo es, prácticamente, un éxito asegurado. No solo porque tiene la clave para continuar siendo el súper ventas de la marca, sino también porque es la versión más fresca que hemos conocido del popular modelo.

También porque ahora llega como nunca antes lo habíamos visto: una variante hatchback que, sin duda, tiene como objetivo al grupo de consumidores más jovenes.

Como producto de un joint venture entre Chevrolet y SAIC/Wuling, el nuevo Aveo 2024 fue desarrollado teniendo a México como uno de sus principales mercados. Esto se nota de inmediato a la hora de convivir con el auto, algo que abordaremos líneas más adelante.

Renovado por completo

Además de la ya mencionada nueva variante hatchback, en ambas carrocerías la propuesta estética de Aveo es ofrecer un lenguaje de diseño con líneas más angulares. Esto se aprecia en parrilla, caída del poste C, faros y calaveras, mismas que, por cierto, cuenta con tecnología LED.

Hay presencia de algunos detalles en cromo y color negro brillante. El público meta de Aveo se refleja también en la paleta de colores, siendo el tono amarillo y el azul cielo, un claro ejemplo, lo que definitivamente es un acierto, al menos en la unidad a prueba, lo pudimos comprobar. De verdad es muy atractivo visualmente. A lo anterior hay que sumar los rines de 15 pulgadas para complementar la propuesta estética exterior.

El interior es sin duda la máxima muestra de que el producto es de lo más propositivo del segmento. Sí, en todo el habitáculo el tacto de las superficies es duro, pero se entiende y se justifica. Aveo es un vehículo de acceso, por lo que la ausencia de plásticos suaves no se cuestiona en lo absoluto. Es más, el Aveo siempre ha sido así, solo que en esta ocasión el diseño tiene más propuesta, se juega con formas y colores, presume un volante atractivo y moderno y un pomo de palanca bastante ergonómico.

Bien dotado

Como parte del equipamiento disponible, al menos en la versión LT Plus, se cuenta con aire acondicionado automático, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de manera alámbrica a través de una pantalla de ocho pulgadas y sistema de sonido con cuatro bocinas.

Por su parte, el cuadro de instrumentos, compuesto por un par de relojes análogos para velocímetro y tacómetro, también cuenta con una pequeña pantalla de información al centro.

Debo confesar que, al igual que en Chevrolet Groove,en el apartado del infoentretenimiento no me parece que la interfaz sea la mejor lograda y con desempeño el más fluido. Al tener un sistema operativo de origen chino, las traducciones al español no son las más precisas, hay error en tipografía y en el acomodo de la misma. Sin embargo, al ser usuario de funciones como la de Apple o la de Android, este tipo de detalles más quisquilloso, resultan una nimiedad.

En cuestión de espacio y, a pesar de que pertenece a un segmento que no destaca por ser el más amplio, Aveo aprovecha muy bien los centímetros para cada uno de sus ocupantes.

Todas las plazas son amplias, la sensación de amplitud es la correcta y, si llega la hora de carga y el espacio en cajuela no es suficiente, la banca trasera puede abatirse totalmente.

Algo que se agradece y que definitivamente es parte de los aciertos que tiene esta nueva generación es la integración de seis bolsas de aire en todas las versiones de Aveo.

Frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, monitoreo de presión de llantas, así como sensores de reversa y cámara de visión trasera lo colocan como un referente de su segmento en lo que a seguridad se refiere, además de que mejora considerablemente sus puntos débiles.

Adecuado para la ciudad

El comportamiento dinámico de Aveo es otro de los aspectos que nos dejó un buen sabor de boca en nuestra semana de evaluación.

Fui dueño de un Aveo de primera generación. Recuerdo bien la practicidad y la cierta comodidad en su andar. En pocas palabras: un vehículo agradable en cuanto a calidad de marcha.

En esta ocasión, se dispone de un motor de cuatro cilindros que produce 98 hp y 105 lb-pie de par, más que suficientes para moverse holgadamente por la ciudad. A buen ritmo y con consumos contenidos, no es el más económico del segmento pero tampoco nos hizo parar a repostar durante la semana que lo evaluamos, recorriendo aproximadamente unos 300 km en una semana.

Tampoco es el más rápido, pero no necesita serlo. Aveo está pensado para ir con calma y lo más cómodo posible. En carretera su desempeño es adecuado, en un breve recorrido por la autopista México - Toluca, comprobamos que, si bien la potencia se ve afectada por la altura y las subidas, Aveo no se achica y se desempeña con seguridad, al menos al límite que lo pudimos llevar de hasta 125 a 130 km/h.

Hay que ser claros que, en ese rango de velocidad, la filtración de ruido en cabina es evidente, pero seamos honestos, el habitat natural de Aveo, se encuentra en las calles.

La transmisión, si bien es CVT, cuenta con seis cambios simulados, lo que otorga una mejor sensación de marcha en general.

La puesta a punto de la suspensión se lleva bien con las calles maltrechas de la Ciudad de México. Por su parte, el tacto de la dirección es correcto, facilita la maniobra y hace que, en conjunto con los aspectos de manejo antes mencionados, den como resultado una muy buena experiencia al volante.

Opción congruente

Estamos ante un excelente primer auto. El ideal para ir a la universidad o el trabajo diariamente. Sí, muchos podrán decir que estamos ante un vehículo chino más, de esos que, poco a poco, llenan las calles del país. Sin embargo, hay que recordar algo: no es el primer Aveo de origen chino, y sí, el mejor Aveo que hemos tenido la oportunidad de probar. Cuenta mucho la participación de la propia marca en el desarrollo del producto, teniendo muy en cuenta que el mercado mexicano, sería probablemente el mayor consumidor.

No voy a decir tampoco que Aveo lo hace todo bien. Es un auto con puntos mejorables, pero que, si desde el principio tenemos claro su objetivo, entenderemos que lo cumple satisfactoriamente. En generaciones anteriores también tuvo puntos flacos: falta de seguridad, equipamiento, calidad mejorable, algo que al menos en esta generación se ha demostrado el esfuerzo por mejorar esos puntos.

Aún no hay un precio final del modelo. Sin embargo, la marca confirmó que no pasará de los 340 mil pesos en su variante más cara.

Creemos que el hatchback con caja CVT como el que pusimos a prueba estará por el rango medio con etiqueta por debajo de los 320 mil.

De ser así, resultará una propuesta bastante atractiva no solo en diseño, equipamiento y seguridad, sino también suficiente para considerarlo el próximo referente del segmento.

El rango de precios del nuevo Chevrolet Aveo abre la posibilidad de desbancar a su hermano mayor, Chevrolet Onix, al menos en las versiones de motor naturalmente aspirado, cuyo precio de lista en la versión de entrada con caja manual, es de $312,900. Lo interesante aquí, es si Chevrolet hará algunos ajustes en la gama, por aquello de que sus productos tiendan a canibalizarse, lo que podría dejar a Onix con solamente las variantes de motor turbo.

El nuevo Chevrolet Aveo tiene un camino de éxito prácticamente trazado, con rivales de experiencia y mayor tiempo de presencia en el mercado, como Nissan March, Renault Logan o Suzuki Ciaz. De todos ellos, son pocos los que cuentan con un nombre que pese tanto, lo que garantiza que lo veremos rodar mucho.