Tener un auto no es barato. Más allá de los documentos necesarios para poder circular, como las placas, licencia y tarjeta de circulación, hay gastos periódicos que no podemos olvidar, la tenencia, el servicio, la gasolina y el seguro. Muchos deciden olvidarse de este último y no contratar una póliza sin reparar en el costo millonario que podrían terminar pagando.

Contar con un seguro de auto te restará preocupaciones mientras circulas pues, ante algún percance, podrás apoyarte de la aseguradora. Pero incluso si te crees el mejor conductor y piensas que no lo necesitas, malas noticias, es un requisito obligatorio.

Desde 2019 es obligatorio contar con seguro de auto o motocicleta en el país de acuerdo con el reglamento de tránsito, tanto federal como de la CDMX. De hecho, si llegas a verte involucrado en un accidente vial y no cuentas con una póliza serás acreedor a una multa de entre 2 mil y 4 mil pesos dependiendo de la entidad en la que te encuentres.

Como verás es muy importante contar con un seguro de auto, pero si aún no te convencemos, conocer por qué es mucho más caro no tenerlo que contratarlo.

Hasta 3 millones de pesos cuesta no contratar seguro de auto

A pesar de la obligatoriedad, datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indican que la mayoría de los conductores en México no cuentan con un seguro para su auto lo que está poniendo en riesgo su patrimonio.

Imagen: Unsplash

La mayoría considera que están ahorrando al no tener que pagar una cuota mensual o anual, pero la realidad es otra.

De acuerdo con información de la aseguradora Quálitas, un accidente leve con daños materiales tiene un costo promedio de 17 mil pesos. Escalando el tipo de siniestro, si hay lesionados ese monto puede superar los 300 mil pesos. Y si derivó en alguna muerte, la cifra asciende hasta los 3 millones de pesos.

Si la persona responsable no cuenta con seguro tendrá que cubrir los costos de indemnización de manera directa, mientras que con un seguro se ahorraría, en promedio, 90% del costo total de los daños.

También considera que en caso de robo perderás la totalidad del valor de tu auto si no tienes una póliza.

Leer también: Dónde se tramita gratis la licencia de conducir permanente

¿Cómo elegir el mejor seguro para mi auto?

Ya conoces las consecuencias financieras de no contar con un seguro de auto entonces, cómo elegir el mejor para estar protegido, pero sin gastar de más.

Imagen: Unsplash

Estos son algunos consejos que nos ofrece la empresa www.rastreator.mx para elegir bien:

Más allá del costo de la póliza, calcula los posibles gastos extra como el deducible, es decir, la cantidad que deberás pagar en caso de siniestro. Realiza comparaciones entre las aseguradoras para conocer los planes, tipos de coberturas, y lee con atención las letras pequeñas. Considera la reputación de la aseguradora, pregunta a tus conocidos y revisa las reseñas de otros usuarios. Elige el seguro que más te conviene, los tipos de coberturas más comunes son:

Responsabilidad Civil Obligatoria: el mínimo que por ley debe adquirirse. Garantiza una indemnización en caso de afectaciones materiales, así como lesiones corporales a terceras personas involucradas en un siniestro . Es el seguro más económico, pero la suma asegurada podría no ser suficiente para cubrir un accidente .

el mínimo que por ley debe adquirirse. Garantiza una indemnización en caso de afectaciones materiales, así como lesiones corporales a terceras personas involucradas en un . Es el más económico, pero la suma asegurada podría no ser suficiente para cubrir un . Limitada : ampara daños a terceros y robo de vehículo , pero no cubre daños a la propiedad del asegurado.

: ampara daños a terceros y robo de , pero no cubre daños a la propiedad del asegurado. Amplia : cobertura que ampara contra accidentes a terceros, daños propios y robo total.

: cobertura que ampara contra a terceros, daños propios y robo total. Amplia Plus: es la más completa, ampara contra toda eventualidad, incluyendo robo total o parcial.

Leer también: ARRA, una nueva marca de autos eléctricos llega a México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters