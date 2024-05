Ola de Calor en México: ¿Qué pasa si usas gorra todos los días?

El calor continúa sin ceder en México, con temperaturas de hasta 45 grados en algunos estados de la república, y ante el pronóstico de una tercera ola de calor que entrará en los próximos días, el uso de gorra y demás accesorios para protegerse de los incesantes rayos del sol, se han vuelto una constante al salir a la calle.

La gorra además de cuidarte de la exposición directa a los rayos UV, es un accesorio básico que a través de los años no ha pasado de moda y que es capaz de combinar con cualquier atuendo para darle un toque casual.

Por este motivo se ha convertido en una de las piezas favoritas de hombres y mujeres, aumentando su uso durante esta época, sin embargo, usar gorra durante un periodo prolongado podría desencadenar otro tipo de afectaciones.

La gorra es un accesorio básico que no pasa de moda y que es capaz de combinar con cualquier atuendo para darle un toque casual. Foto: Unsplash

¿Qué pasa si usas gorra todos los días?

De acuerdo con el Instituto Médico Dermatológico, el uso frecuente de este accesorio genera serias afectaciones a la piel y el cabello si no se realiza con una buena higiene, de no ser así podría causar un exceso de sudoración, aumentando la suciedad en determinadas áreas de la cabeza, una fuerte resequedad, además de:

Sensibilidad en el cuero cabelludo

en el cuero cabelludo Aumenta la probabilidad de caspa

Debilita las fibras del capilares

Dentro de estas afectaciones, algo que se debe cuidar es no usar gorra con el cabello mojado, ya que la humedad propagará la formación de hongos, además de que cuando el pelo esta mojado, la raíz se vuelve más débil y ocasiona que se vuelva más susceptible a desprenderse, así lo afirma el portar experto Capilclinic.

Caída de cabello estrés. Fuente: Freepik

¿Cómo usar correctamente la gorra?

Para que el uso de gorra no provoque las desventajas antes mencionadas, la principal recomendación es no usarla durante períodos demasiado largos, siempre con el cabello seco, usar la talla correcta para que no ejerza presión en tu cabeza.

Si la razón principal para usar gorra, es protegerte del sol, recuerda que siempre será mejor optar por el uso de un protector solar para que la piel tenga doble blindaje contra los rayos UV.





