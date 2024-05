¿Quién es “Chito” Villegas, cantante que fue acusado de violación por esposa de Mauricio Barcelata?

Durante la emisión matutina del martes 6 de mayo en "Venga la Alegría", Mauricio Barcelata abordó el tema de la denuncia interpuesta por su cónyuge, María José Suárez, ante las autoridades por el presunto acto de abuso sexual que experimentó hace unos años a manos del presentador Luis Fernando "Chito" Villegas, tras haberla drogado con burundanga, una sustancia que provoca mareos, somnolencia y sedación.

Barcelata, conductor de TV Azteca, ha demostrado en varias ocasiones su respaldo a su pareja, como cuando ambos colaboraban en el programa "Nocturninos" y él decidió abandonar la conducción del programa en solidaridad, luego de que los productores despidieran a María José por solicitar más de dos meses de licencia tras dar a luz a su primogénito.

En esta ocasión, Mauricio no se quedo atrás y mostró su total apoyo tras la denuncia presentada por Suárez Castro ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

María José, en una entrevista concedida al programa matutino, compartió que mantuvo silencio durante muchos años porque no se sentía preparada para hablar sobre el traumático evento que sufrió cuando "Chito" Villegas presuntamente abusó de ella, tras haberla drogado para cometer el acto violento.

La también presentadora actualmente cuenta con el respaldo legal de su hermana, la licenciada Ana Suárez Castro, lo que le brinda un importante apoyo durante todo este proceso.

"Tengo a la mejor abogada que es mi hermana, ella creó la asociación ´Voces humanizando la justicia´, y empecé ayudarla pero callada, hasta que llegó un momento en que dije: ´¿Cómo hago para ayudar a otras si no me ayudó a mí?´, levanté una denuncia, me siento hecha pedazos, estoy rota, me estoy tratando de reconstruir desde el fondo", expresó.

¿Quién es "Chito" Villegas?

Luis Fernando Villegas, reconocido en el ámbito del entretenimiento como ‘Chito’, es un artista multifacético de 41 años, destacado como cantante, conductor y empresario, cuya fama se consolidó gracias a su labor como presentador en el canal Bandamax. También tuvo una participación en el programa de competencia musical conocido como “La Voz México”.

Además de su trabajo en los medios, ‘Chito’ Villegas es graduado en administración de empresas y ha incursionado en el negocio de una estética canina.

Éste mencionó que, en 2020, durante la pandemia de COVID-19, personal de Banda Max lo buscó para ser parte del equipo de presentadores, por lo que decidió pausar su carrera musical para aceptar la oferta de los directivos del canal de paga. Desde entonces, ‘Chito’ Villegas se ha mantenido como uno de los presentadores más destacados del canal de música.

Villegas solía ser muy activo en redes sociales como Instagram, sin embargo desde el 2023 no ha publicado nada.

"Chito" Villegas. Foto: Redes Sociales

- Con información de Mariana Lebrija

