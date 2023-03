Al comienzo del 2023, el Gobierno del Estado de México, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, había decretado una serie de reglas y sanciones específicas respecto al trámite de verificación vehicular. Sin embargo, estos estatutos han sido modificados.

Anteriormente, la norma marcaba, para todos los vehículos emplacados en el Edomex, la expedición de multas en caso de faltar a la obligatoriedad de asistir a la verificación. De no cumplirse con el trámite, los conductores que portasen una calcomanía no vigente, serían acreedores a una sanción económica mayor al costo del trámite obligatorio.

Ahora, tras las actualizaciones dictadas por Jorge Rescala Pérez, secretario de Medio Ambiente, las reglas han cambiado y ya no será una sanción económica la medida aplicada para quienes no hayan verificado su auto.

¿Qué pasa si no verificaste tu auto en el Edomex?

Si bien el trámite de verificación vehicular sigue siendo de carácter obligatorio para todos los usuarios de motocicletas y automóviles en el Estado de México, ahora ya no existirán las multas expedidas por las unidades de patrullas ecológicas de la entidad.

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex, por medio de su titular, informó que, pese a que las patrullas ecológicas seguirán brindando servicio y programando sus recorridos por distintas áreas de la zona metropolitana del estado y el Valle de Toluca, estas ya no estarán autorizadas para multar a los automovilistas que circulen sin un holograma de verificación vigente.

Rescala Pérez declaró que, por el momento, mientras se consolidan las estructuras de programación del patrullaje ecológico, no se multará a los vehículos que no hayan verificado.

Cabe mencionar que la inhibición de la expedición de sanciones económicas para los automóviles del Edomex es una medida temporal, por lo que es recomendable seguir dando seguimiento a todos los trámites vehiculares.

La verificación continúa siendo obligatoria en el Edomex

Es importante que todos los vehículos de combustión interna matriculados en el Edomex asistan al trámite de verificación, para mantener un registro controlado de la emisión de contaminantes y otros componentes de control ambiental.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, la coordinación de la ciudadanía con las autoridades es importante para la concientización respecto a la contaminación atmosférica y, en ese sentido, acudir a verificar los autos es esencial.

Para frenar contingencias como las recientemente registradas en el Valle de México, el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, el secretario de Medio Ambiente estatal, ha recalcado la obligatoriedad del trámite de verificación y ha exhortado a la población a cumplir con su deber ciudadano, pese a haberse establecido un receso en las multas.

Recuerda que, pese a que actualmente las patrullas ecológicas no están facultadas para expedir multas a los vehículos no verificados, las sanciones por no realizar este trámite en el Edomex continúan vigentes, por lo que, cuando quieras hacer el proceso tendrás que pagar un costo de $2,075 pesos por verificación extemporánea. Por ello te recomendamos seguir cumpliendo en tiempo y forma.

