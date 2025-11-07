La secretaria de Energía, Luz Elena González, comparecerá hoy ante el Senado para explicar los nuevos lineamientos del gobierno en materia eléctrica, justo cuando el mundo se prepara para la COP30 que arranca el lunes en Brasil. ¿Cómo va México en su transición hacia energías renovables? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene el nuevo marco legal? Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, nos habla al respecto.

En otros temas:

El Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, por intromisión en los asuntos internos del país / Javier Aguirre nominado al premio The Best de la FIFA como mejor entrenador del año.