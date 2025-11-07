Más Información

Se unen morelianos en marcha para pedir la paz

En seis meses hubo 450 casos de acoso en administración federal

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 17 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional blindan Uruapan y a Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

La secretaria de Energía, Luz Elena González, comparecerá hoy ante el Senado para explicar los nuevos lineamientos del gobierno en materia eléctrica, justo cuando el mundo se prepara para la COP30 que arranca el lunes en Brasil. ¿Cómo va México en su transición hacia energías renovables? ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene el nuevo marco legal? Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, nos habla al respecto.

En otros temas:

El Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, por intromisión en los asuntos internos del país / Javier Aguirre nominado al premio The Best de la FIFA como mejor entrenador del año.

