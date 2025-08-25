Más Información
La periodista Bibiana Belsasso documentó una serie casos de corrupción y acoso al interior del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP). Su entonces titular, Ricardo Rodríguez Vargas, la demandó por presunto daño moral. Luego de cuatro años de litigio, la justicia le dio la razón: la SCJN desechó la demanda. Bibiana Belsasso nos habla al respecto.