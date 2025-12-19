Para muchos, el invierno no es la mejor estación: demasiado blanco, demasiado frío, demasiado silencio… Sin embargo, Hublot ofrece otra lectura con los nuevos Big Bang Unico Winter Sapphire y Big Bang Winter Titanium Ceramic. Ediciones concebidas para estas semanas del año, cuando las ciudades brillan y los días breves piden una estética más nítida. Además, están diseñados para un invierno en movimiento —del esquí al après-ski— y traducen la temporada en luz fría, transparencias minerales y una masa oscilante con forma de copo, visible en el fondo de caja. Ese detalle añade un gesto festivo medido, elegante y siempre subordinado a la técnica.

Hublot Big Bang Winter Titanium Ceramic. Foto: Cortesía

Con 42 mm, 72 horas de reserva y correas intercambiables mediante One Click, acompañan con naturalidad el tránsito entre clima, ritmo social y escenarios invernales. El Winter Sapphire, limitado a 30 unidades, se percibe como un cristal helado. En cambio, el Winter Titanium Ceramic, limitado a 200 piezas, evoca la textura seca de la montaña nevada. Así, se convierten en dos formas complementarias de llevar el invierno en la muñeca con precisión y carácter.

Hublot Big Bang Unico Winter Sapphire. Foto: Cortesía

La estética de la temporada invernal

Entre noviembre y marzo, Hublot activa su temporada Winter en destinos como Zermatt, Aspen o Courchevel, donde construye un lenguaje estacional basado en frío limpio, cielos azul profundo y noches encendidas. Ese paisaje —y esa energía celebratoria propia de esta época del año— se traslada directamente a estas dos ediciones.

El Winter Sapphire refleja la nitidez de un cristal congelado; su caja de zafiro, perfeccionada desde 2016, exige una precisión excepcional para lograr transparencia uniforme. El Winter Titanium Ceramic combina titanio ultraligero y cerámica blanca, materiales capaces de soportar golpes, hielo y variaciones térmicas sin perder estabilidad visual. Con hermeticidad de 5 ATM en Sapphire y 10 ATM en Titanium, ambos modelos están pensados para convivir con nieve, humedad y movimiento constante sin sacrificar ergonomía.

Técnica festiva

El corazón de ambas ediciones es el calibre HUB1280 UNICO, con rueda de columnas frontal, escape de silicio y una arquitectura visible que convierte al movimiento en un elemento estético por derecho propio. Aquí, la masa oscilante en forma de copo es la única referencia explícita a la temporada: precisa, discreta y perfectamente integrada en la mecánica.

Fondo del Hublot Big Bang Unico Winter Sapphire. Foto: Cortesía

Pero aquí las diferencias: en el Winter Sapphire, el dominio del zafiro se traduce en una pieza casi escultórica, luminosa sin exageración, mientras en el Winter Titanium Ceramic, el titanio arenado y la cerámica blanca crean una estructura mineral que equilibra ligereza, resistencia y claridad invernal. Ambas versiones responden a la estación desde la ingeniería, no desde el adorno.

Fondo del Hublot Big Bang Unico Winter Titanium Ceramic. Foto: Cortesía

El invierno actual ya no es estático: combina deporte, viajes, luz nocturna, reuniones y una vida social que se activa justo cuando el clima baja. Los Big Bang Winter dialogan con esa forma contemporánea de vivir la temporada: relojes genderless, versátiles, resistentes y preparados para pasar del clima extremo al ambiente festivo sin cambiar de pieza.