YouTube Music lanza resumen mensual: descubre cómo ver tu “recap” del 2025

Chumel Torres reacciona a los módulos de las Farmacias del Bienestar: "la venezuelización de la salud"

¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo desde el sexenio de AMLO? Conoce el monto exacto

¿Cómo evitar que tu gato destruya el árbol de Navidad? Esto dice un experto en comportamiento animal

Navidad 2025: 3 recetas saludables para la cena navideña

El está cada vez más cerca, lo que significa que diferentes aplicaciones hacen una recapitulación del contenido que más viste o consumiste; algunas de las más famosas son: Duolingo o Spotify Wrapped.

A esta tradición se sumó la página más grande e importante para ver videos, YouTube, que nos da la opción de conocer el contenido que más vimos, lo mejor es que también estará disponible para YouTube Music.

¿YouTube Music también hace un resumen anual? Descubre cómo ver tu “recap”

Por primera vez desde su creación en 2005, la plataforma anunció el primer recap de YouTube, el cual estará disponible a partir de hoy para todos los usuarios de YouTube en Norteamérica.

Tu Recap lo podrás encontrar en la página principal o en la pestaña “Tú”, a la que puedes acceder desde dispositivos móviles o computadoras. Esta opción mostrará tus búsquedas detalladas, los momentos que más exploraste en el año y más, todo de acuerdo a tu historial de reproducciones.

No sólo mostrará el contenido que más viste, también si cuentas con YouTube Music tendrás la opción de conocer qué canciones, tipo de música y artistas que más escuchaste, todo esto en la app de YouTube Music.

¿YouTube Music también hace un resumen anual? Descubre cómo ver tu “recap” musical del 2025. Fuente: Youtube Blog
Una nueva tendencia

YouTube Recap se sumó a las otras dos grandes plataformas para escuchar música que ya ofrecían esta opción: Spotify Wrapped y Apple Music Replay.

Ambos permiten a sus usuarios conocer qué canciones escuchan más, el número de reproducciones, el número de minutos exactos que escucharon música y claro, la opción de compartir en redes sociales para compartir tus gustos.

¿YouTube Music también hace un resumen anual? Descubre cómo ver tu “recap” musical del 2025 Imagen: Unplash
