¡Viva el amor! Chofer detiene su ruta para llevar flores a su pareja y se viraliza

El pasado domingo 21 de septiembre se celebró la llegada del equinoccio de otoño al hemisferio norte. Sin embargo, en los países del hemisferios sur, las personas dieron la bienvenida a la primavera, aprovechando este cambio de estación para expresar su cariño a través de las populares flores amarillas.

A través de la plataforma de TikTok, una usuaria compartió el tierno momento en que un conductor de transporte público detiene su unidad en plena calle, frente a su casa, para sorprender a su pareja sentimental con un presente: un pequeño ramo de rosas rojas con girasoles.

El video muestra al chófer bajar del microbús para acercarse a una casa, con una gran sonrisa en su semblante. Luego de unos segundo sale de la casa para volver a su puesto de trabajo, entre las miradas de ternura de los pasajeros.

¿Por qué se regalan flores amarillas? Foto: Pixabay

Como era de esperarse, los comentarios de los usuarios en redes no tardaron en aparecer, quienes aplaudieron el gran corazón del hombre y su esfuerzo por mostrar su cariño a su pareja. "El bus se retrasó, pero el amor llegó a tiempo", "Aparte de llegar tarde, llegaré humillada", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

¿Por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre?

En los últimos años, regalar flores amarillas a tu pareja cada 21 de septiembre se convirtió en una tradición. En países del hemisferio norte se celebra cada 21 de marzo, para que coincida con la entrada de la primavera. No obstante, en países del hemisferio sur, como Argentina, Chile o Uruguay se celebra cada 21 de septiembre.

Además, esta práctica también tiene su origen dentro de la cultura popular, pues se relaciona como una expresión de amor y afecto por la canción de amor "Flores Amarillas" de la telenovela argentina Floricienta.

Por su parte, el color amarillo representa luz, felicidad, renovación y equilibrio, siendo este uno de los mejores tonos para transmitir el amor y cariño que se guarda por una persona.

