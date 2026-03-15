Hoy en día, las plataformas digitales se han convertido en más que un espacio de conversación pública, funcionando como una herramienta útil para documentar y compartir momentos de primera mano con otros usuarios en diversas partes del mundo.

Durante la madrugada del pasado jueves 12 de marzo, el usuario Edson Casas (@edson.cass) de la plataforma de TikTok registró en una transmisión en vivo el momento exacto de un accidente vial en la colonia Del Valle en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

¿Qué ocurrió durante la transmisión?

El creador de contenido realizaba una transmisión en vivo alrededor de la 1:30 horas sobre el cruce de Calzada del Valle y Calzada Mauricio Fernández, cuando de pronto un automóvil pierde el control y se estampa contra un árbol, quedando a pocos metros de distancia de él sobre el camellón.

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El creador de contenido Edson Casas registró el impacto en una transmisión en vivo. Foto: Captura de pantalla @edson.cass

Al ser el único testigo presente en la escena, Edson se acercó al vehículo para verificar el estado de salud del conductor y luego se dirigió a un botón de auxilio del C4 para pedir el apoyo de servicios de emergencia. Para brindar apoyo en caso de ser necesario, Edson decidió quedarse en la escena.

Al llegar el personal médico y agentes de tránsito, el usuario documentó el estado en que había quedado la escena, las huellas de los neumáticos de los derrapes, las astillas en los árboles, y explicó el protocolo de seguridad tras el choque. "Nos salvamos, pudimos haber sido el árbol", expresó Casas.

Edson explicó que, en el momento del accidente, llevaba aproximadamente 1 hora y 30 minutos de transmisión, con 500 espectadores. Minutos antes del momento dijo haber escuchado derrapes a unos metros de distancia y el accidente ocurrió mientras daba una dirección a otra persona.

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Según con lo visto en la grabación, presuntamente el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, mientras realizaba maniobras de derrape en la zona. Asimismo, el hombre no presentó lesiones de gravedad.

Finalmente, luego de que los elementos de Protección Civil y agentes de tránsito aseguraron la zona, se limpió la zona, se recogió el automóvil con el apoyo de una grúa y se recabaron los testimonios.

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