VIDEO: así participó Fátima Bosch en certamen de belleza cuando era pequeña; usuarios reviven momento

En los últimos días, el nombre de Fátima Bosch ha acaparado la atención en redes sociales tras ser coronada como la nueva Miss Universo en Tailandia. Su triunfo no ha pasado desapercibido, especialmente después de que comenzaran a circular versiones que señalan una posible intervención de su padre, Bernardo Bosch Hernández, y del propietario de la organización, Raúl Rocha Cantú, en el resultado final.

Fátima Bosch mientras recibía el título de Miss Universo 2025. Foto: Instagram, vía @fatimaboschfdz

Estas especulaciones han despertado la curiosidad del público, que no solo ha comenzado a investigar a su familia, sino también la trayectoria completa de la joven reina de belleza.

Desde niña mostraba su pasión por los certámenes

Entre el contenido que ha resurgido se encuentran videos de Fátima Bosch cuando era apenas una niña. En uno de ellos se le ve participando en un concurso de belleza infantil, evidencia de que desde muy pequeña tenía claro su sueño: convertirse en reina de belleza.

En el clip, la pequeña se presenta diciendo: “Hola, me llamo Fátima Bosch Fernández”. Al preguntarle de qué municipio es, responde con seguridad: “De Teapa”, su ciudad natal, donde nació el 19 de mayo del 2000. También aparece modelando un traje inspirado en La Sirenita, saludando al público con total soltura.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó en TikTok y acumuló miles de reacciones. Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron que, mientras muchos ven a una mujer triunfadora, su padre seguramente veía a la niña que soñaba con las pasarelas, destacando que no consideran negativo que la haya apoyado en todo momento, incluso con los rumores sobre la supuesta compra de la corona.

Video revela que soñaba con la corona desde niña

Sin embargo, este no ha sido el único material difundido. También circula un segundo clip donde Fátima Bosch, siendo aún una niña, aseguró que deseaba convertirse en reina de belleza para “ayudar a toda la gente”. Esta declaración surgió cuando una reportera le pidió su nombre y le preguntó si quería ser embajadora como sus tías.

