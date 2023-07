Vecinos de "La Casa de los Famosos" hartos de gritos y porras de fans: "Ha estado de la chin.. todo"

“La Casa de los Famosos” es un reality que ha causado furor a lo largo de cada semana; sin embargo, no todo es de color rosa, pues vecinos que habitan los alrededores del sitio acusaron a los fanáticos del show de gritar en apoyo de los participantes, durante la madrugada.

Por medio de TikTok, el usuario @miguelrugama compartió el video donde se aprecian a vecinos declarar lo que pasa a cierta horas del día.

“Desde que empezó ‘La Casa de los Famosos’ ha estado de la chin… todo esto. Pueden venir a gritar todo lo que quieran en el día, pero a las 3, 4 de la mañana no se puede”, declaró un vecino.

“La producción no pone orden”, agregó.

¿Banda musical afuera de "La Casa de los Famosos"?

Aunado a ello, mostró un video donde se observa a una agrupación de banda tocar musica a las 2 de la mañana.

Por su parte, un segundo vecino afirmó haberles dicho que dejaran de gritas; sin embargo, “no hacen caso”.

Hasta el momento, el video cuenta con 3.9 millones de reproducciones, más de 242 mil “likes” y diversos comentarios por parte de usuarios de la red social:

“Yo ya me hubiera puesto las pilas y a vender recuerdos del team infierno como en los estadios”, “Los vecinos no han sabido sacarle provecho”, “Yo creo estos vecinos son team cielo”, “A las 3:00 me pondría a vender tamalitos y atole para el frío”, son algunas reacciones de internautas.







