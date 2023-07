Wendy Guevara recuerda el día que fue humillada por el maquillista de Carín León

Antes de formar parte de "La casa de los famosos", Wendy Guevara ya era toda una celebridad en las redes sociales, por lo que no era raro encontrarla en los eventos más exclusivos, ya fuera de cualquier tipo de marcas y hasta de grandes estrellas de la música. Sin embargo, su humildad la ha puesto en jaque en algunas ocasiones, y es que la influencer trans jamás ha escondido sus orígenes, aunque muchas personas traten de hacerla menos por esto.

Durante su encierro en el famoso reality de Televisa, Guevara ha contado algunos pasajes de su vida antes de la fama, así como varias anécdotas que de inmediato se han vuelto virales. Ahora, la también youtuber relató a sus compañeros el día que el maquillista de un famoso cantante regional intentó humillarla, esto a pesar de que minutos antes se había declarado su fans.

Resulta y resalta que todo ocurrió durante la fiesta privada que Bad Bunny ofreció en México en diciembre pasado, donde Wendy estuvo como invitada al igual que otros famosos y el maquillista. Según su historia, Wendy iba llegando al lugar cuando este sujeto la reconoció y se acercó a ella para saludarla: "Él me habló y me dijo: 'ven". Bajé a saludarlo (y me dijo) '¿ay Wendy cómo estás?, me encantas'. Era el maquillista de no sé quién", dijo.





Wendy Guevara se ha caracterizado por contar varias anécdtoas de su vida con sus compañeros. Foto: Cortesía.

Todo habría quedado hasta ahí, de no ser porque inmediatamente después de que la integrante del "Team Infierno" se dio la vuelta para regresar a su lugar, este hombre se acercó a su círculo de amigos e hizo un comentario bastante despectivo para humillar a la influencer: "Me volteo y camino y él dice: 'para que vea que hasta en perras hay razas,, pinche mugrosa', refiriéndose a mí", agregó.

Afortunadamente, en ese momento Wendy no se dio cuenta de nada y se enteró hasta un día después y gracias aun video que se había filtrado en TikTok: "(él) estaba al lado de Danna Paola y dije: 'ha de ser uno bien famoso', pero era el maquillista, que no tiene nada que ver, y la gente lo empezó a bufar", expresó.









Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y, aunque en su momento ya habían arremetido en contra del sujeto, volvieron a atacarlo: "Pasen las redes del maquillista", "Nomino al maquillista con mil puntos", "Con la niña no", "Exacto hay niveles y está por de bajo de mi Wendy", "No soportó", "Aguanta Jorge, vamos con este", "Él no te llega ni a los talones".

Cabe destacar que el video de la presunta ofensa sigue disponible en la red y después de que muchos volvieron a verlo, llegaron a la conclusión de que las palabras no iban dirigidas a Wendy y mucho menos a manera de ofensa, sino que estaba presumiendo que él sí había podido acercarse a la influencer.









