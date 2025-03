Tunden a Doris Jocelyn por trend polémico sobre migrantes en EU; la comparan con “Emilia Pérez”

✨🇲🇽 Nuestros hermanos migrantes son un reflejo de la valentía, la esperanza y la lucha incansable por un futuro mejor. Dejan atrás sus hogares, sus raíces y muchas veces a sus seres queridos con la firme convicción de que el sacrificio vale la pena. No son solo números en una estadística ni historias anónimas en las noticias: son el rostro de la perseverancia, del amor por la familia y del derecho a una vida digna. Desde nuestras trincheras, como mexicanos y latinos, es nuestro deber levantar la voz en apoyo a su causa. La migración no debería ser un crimen, es un acto de supervivencia y un derecho humano. Es momento de unirnos, de construir puentes en lugar de muros, de reconocer que en cada migrante hay un sueño que merece ser respetado. A nuestros hermanos migrantes les decimos: no están solos. Su lucha es nuestra lucha. Sus sueños son los nuestros. Desde cualquier lugar donde nos encontremos, sigamos alzando la voz, exigiendo justicia y abriendo caminos. Porque juntos, como una gran familia latina, somos imparables🫂❤️‍🩹 #inmigrantes #migrantes #latinos