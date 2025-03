Tiktoker rusa que obtuvo residencia mexicana por Sheinbaum revela detención en aeropuerto de Tijuana; conoce la razón

Tras la polémica generada en TikTok, donde Lubasha, una joven rusa, le pidió como regalo de cumpleaños obtener la nacionalidad mexicana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la creadora de contenido por fin se convirtió oficialmente en ciudadana mexicana.

El pasado 4 de marzo, por medio de un emotivo video, la influencer compartió algunas razones por las que considera que merecía ser mexicana y, de esta manera expresó su alegría por obtener la documentación que lo acredita.

Sin embargo, su felicidad duró poco tiempo, pues al estrenar su nuevo documento, recientemente la joven confesó que tuvo una mala experiencia con los agentes de migración del aeropuerto de Tijuana, pues fue detenida.

Leer también: Noroña olvida recortar imagen y revela foto de Lilly Téllez en su galería; senadora se burla de él

Ella es Lubasha, tiktoker rusa que causó sensación tras pedir nacionalidad mexicana a Sheinbaum. Foto: Redes sociales

¿Por qué detuvieron a la tiktoker rusa en el aeropuerto de Tijuana?

En su relato, Lubasha explicó que en los aeropuertos hay filtros para extranjeros y para vuelos nacionales, al pasar esa fila se encontró con otro filtro para revisar la documentación, donde le solicitaron su pasaporte. Ella entregó la documentación de su residencia y los agentes de migración creyeron que era falsa.

“Yo pasé mi residencia y no me quisieron creer que era una residencia real y me detuvieron por mucho tiempo”, explicó la tiktoker.

Asimismo, según Lubasha, los agentes le comentaron que ya habían deportado a gente venezolana por presentar documentación falsa; “México también deporta, es menos estricto que Estados Unidos pero aquí ando”.

En el clip que se está viralizando en redes sociales, la joven rusa también mencionó que su sueño es conocer a la presidenta Claudia Sheinbaum; “sería un mayor orgullo para mí conocer a la presidenta un día en persona”.





También te interesará:

Generación Beta; conoce a qué grupo demográfico perteneces según tu año de nacimiento

Mapean sismicidad en México; 2024 registró más de 33 mil temblores, 129 con epicentro en CDMX

De Taylor Swift hasta Cuauhtémoc Blanco; crean imágenes imposibles realizadas con Grok, la nueva función de ‘X’ con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs