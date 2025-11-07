Trucos para limpiar su hogar rápido y con poco esfuerzo, según expertos en limpieza

A veces la organización del hogar puede tardar más de lo estimado, ya sea por el tamaño de la vivienda o por no tener un orden adecuado al limpiar.Para evitar el agotamiento, una experta dio algunas herramientas y trucos para hacerlo sin mucho esfuerzo.

Sandy Cervantes, experta en decoración y limpieza, explicó en su cuenta @savvysandy_1algunos trucos sencillos que hacen que la tarea de limpiar el hogar sea mucho más fácil y rápida, además de compartir herramientas que ayudan a optimizar el tiempo.

Método para limpiar efectivamente. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo limpiar el hogar más rápido?

Para evitar el agotamiento, los expertos recomiendan iniciar con las tareas más difíciles, de modo que lo principal quede limpio primero y luego resulte más fácil terminar lo restante.

Lisa Hettinger, creadora de Clean Slate, explica que “lo peor es lo primero”. Precisamente, las cosas más difíciles son las que más pereza generan y, si se dejan para el final, se acumula el cansancio y la limpieza se vuelve emocionalmente más compleja. Esta idea sostiene que, al liberarse desde el inicio de lo más pesado, el resto se percibirá como mucho más fácil de realizar.

Trucos y orden de limpieza

Sandy recomienda comenzar con las tareas más visibles: tender la cama, ordenar la mesa del comedor, la cocina y los platos. Esto facilita el orden general del hogar.

Después de limpiar la mesa del comedor y la cocina, sugiere pasar una mezcla desinfectante con jabón, vinagre y agua, que ayuda a eliminar virus y alejar cucarachas.

Conoce estos sencillos tips para mantener tu casa ordenada. Foto: Creada con IA

Mezclas desinfectantes para limpiar

Agua oxigenada con bicarbonato de sodio: Es una mezcla muy conocida por su poder desengrasante y para eliminar manchas. Solo debe mezclar tres cucharadas de bicarbonato con un poco de agua oxigenada. Vinagre blanco con bicarbonato de sodio: Mezcle un litro de agua tibia con un cuarto de taza de vinagre blanco y una cucharada de bicarbonato de sodio. Esta combinación es popular para limpiar la cocina, los suelos y el baño. Agua oxigenada con detergente líquido: Combine dos cucharadas de agua oxigenada con una de jabón líquido. Es perfecta para eliminar manchas y desinfectar superficies grasosas.

Recomendaciones:

Es importante no combinar estas mezclas con limpiadores como el amoníaco, la lejía o lavandina, ya que sus componentes químicos pueden resultar peligrosos para la salud. Además, procure usar siempre implementos de protección como guantes y tapabocas durante la limpieza.

