Un usuario de redes sociales presumió la compra de un boleto para ver a la cantante Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por medio de TikTok, el usuario @orlandovargasv difundió el video donde muestra su boleto para disfrutar del concierto, el cual, supuestamente tiene un costo de 2 mil pesos.

“Amigos estoy muy emocionado porque por fin conseguí un boleto para ver a la Rosalía en el Zócalo”, expresó.

Aunado a ello, criticó a Ticketmaster por no vender boletos para el evento. “No encontré ningún lugar en internet donde los vendieran. Está un poco raro, ojo ahí Ticketmaster”.

Finalmente, agradeció a un señor que se lo vendió por Facebook. “Un señor en Facebook me mandó mensaje y me dijo que él los vendía, incluso me bajó de 2 mil a mil 500 el boletos, una verdadera ganga”.

“Traten de ver que (la venta) sea con una gente de confianza porque hay personas que solo quieren lucrar con este tipo de eventos”, sentenció.

Hasta el momento, el video cuenta con 157 mil reproducciones y más de 18 mil “likes”.

Usuarios de redes se burlan de tiktoker

Por medio de la red social, internautas no dejaron pasar la ocasión y se burlaron del tiktoker, pues aseguraron que “se liberaron palcos en Palacio Nacional”.

“Yo encontré un boleto en 5 pesos, ¿será real?”, “Yo encontre hasta el frente”, “Yo encontre hasta el frente”, “Que bueno amigo, yo conseguí el último Meet and Greet a buen precio”, “Dicen que si le abonas 50 pesos a tu tarjeta del metro te dan descuento”, son algunas reacciones de usuarios.

Rosalía ofrecerá concierto gratuito en CDMX

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que la cantante y compositora española, Rosalía, dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de abril, a las 20:00 horas.







