La acumulación de tapas plásticas de botellas representa una oportunidad ideal para implementar la economía circular dentro del hogar. Estos pequeños objetos, fabricados en su mayoría con polietileno de alta densidad (un polímero altamente resistente y duradero), suelen terminar en los vertederos debido a las dificultades técnicas para su recolección masiva.

Sin embargo, mediante técnicas de reutilización directa, es posible darles una segunda vida útil al unirlas firmemente para moldear contenedores rígidos que sirvan como cestos de ropa, botes de basura o recipientes organizadores de herramientas.

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De acuerdo con las guías técnicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno de México, la separación y el aprovechamiento de los residuos plásticos a nivel doméstico reduce significativamente la demanda de materias primas vírgenes.

El paso a paso para construir el bote multiusos con tapas de plástico

Para llevar a cabo este proyecto casero con éxito, los manuales de diseño sostenible y optimización de espacios residenciales sugieren seguir un orden estructurado de ensamblaje.

El método requiere contar con un aproximado de 100 a 200 tapas plásticas limpias, una pistola de silicona caliente (o pegamento de contacto industrial) y un bote cilíndrico viejo que sirva únicamente como molde temporal para dar la estructura exacta al nuevo contenedor.

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Paso 1 (Limpieza e higiene): Lavar minuciosamente todas las tapas acumuladas utilizando una mezcla de agua, jabón neutro y un chorro de vinagre blanco para eliminar cualquier residuo de azúcares o líquidos previos, dejándolas secar por completo al aire libre para que el pegamento se adhiera de forma óptima.

Lavar minuciosamente todas las tapas acumuladas utilizando una mezcla de agua, jabón neutro y un chorro de vinagre blanco para eliminar cualquier residuo de azúcares o líquidos previos, dejándolas secar por completo al aire libre para que el pegamento se adhiera de forma óptima. Paso 2 (Clasificación por dimensiones): Agrupar las tapas según su diámetro y grosor para garantizar que las hileras del contenedor mantengan una simetría uniforme durante el pegado, permitiendo además diseñar patrones de colores si se desea una estética específica.

Agrupar las tapas según su diámetro y grosor para garantizar que las hileras del contenedor mantengan una simetría uniforme durante el pegado, permitiendo además diseñar patrones de colores si se desea una estética específica. Paso 3 (Armado de la base): Colocar una tapa central en una superficie plana y pegar otras seis alrededor de ella para formar una especie de flor plástica; se continúa expandiendo este círculo hacia afuera de manera concéntrica hasta alcanzar el diámetro deseado para el fondo del cesto.

Colocar una tapa central en una superficie plana y pegar otras seis alrededor de ella para formar una especie de flor plástica; se continúa expandiendo este círculo hacia afuera de manera concéntrica hasta alcanzar el diámetro deseado para el fondo del cesto. Paso 4 (Elevación de las paredes): Colocar el bote que funciona como molde boca abajo sobre la base ya seca; posteriormente, se comienzan a pegar las hileras de tapas de forma vertical una sobre otra, uniendo los bordes laterales con abundante silicona caliente y utilizando el contorno del bote viejo como guía para que no se deforme la estructura.

Colocar el bote que funciona como molde boca abajo sobre la base ya seca; posteriormente, se comienzan a pegar las hileras de tapas de forma vertical una sobre otra, uniendo los bordes laterales con abundante silicona caliente y utilizando el contorno del bote viejo como guía para que no se deforme la estructura. Paso 5 (Refuerzo estructural): Retirar con cuidado el bote que sirvió de molde una vez que el pegamento se enfríe por completo y aplicar una capa ligera de sellador transparente en los huecos intermedios para incrementar la resistencia al peso y facilitar la limpieza posterior del bote.

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