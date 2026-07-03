Tendencias | 03-07-26 | 15:27 |

El Instituto Mexicano del Seguro Social implementó este 2026 el , una herramienta tecnológica para sus derechohabientes que busca optimizar la búsqueda de información de seguridad social, actualización de pagos y la .

Según la normativa vigente, este recurso digital sustituye al talón de pago físico, centralizando los datos en una plataforma en línea que garantiza transparencia en los detalles laborales y financieros, dando la oportunidad a realizar estos trámites sin la necesidad de acudir de forma presencial.

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Descubre cómo tramitar el tarjetón Digital IMSS. Fotos: Especial
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¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS 2026?

A través del Tarjetón Digital del IMSS se puede consultar y descargar recibos de pago de manera rápida, representando un alivio administrativo, evitando filas al momento de consultar información personal, además permite a los usuarios gestionar sus trámites desde cualquier dispositivo electrónico.

Este servicio digital está reservado exclusivamente para tres grupos específicos afiliados a la institución:

  • Trabajadores activos
  • Pensionados
  • Jubilados

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IMSS digital. Foto: especial
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¿Cómo tramitar el Tarjetón IMSS Digital?

Para obtener este documento, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Entrar al portal web oficial destinado al Tarjetón Digital.
  • Seleccionar la opción de "Registro de nuevos usuarios" o cambio de contraseña.
  • Llenar un formulario digital con tu información personal.
  • Generar una clave de acceso y confirmar tu correo electrónico.
  • Aguardar la notificación de confirmación (la cual puede demorar hasta doce horas).
  • Validar la cuenta mediante el enlace privado enviado por el sistema para habilitar la descarga de información.
Foto: Captura de pantalla en Imss
Foto: Captura de pantalla en Imss

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