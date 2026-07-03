El Instituto Mexicano del Seguro Social implementó este 2026 el Tarjetón Digital IMSS, una herramienta tecnológica para sus derechohabientes que busca optimizar la búsqueda de información de seguridad social, actualización de pagos y la gestión de trámites.

Según la normativa vigente, este recurso digital sustituye al talón de pago físico, centralizando los datos en una plataforma en línea que garantiza transparencia en los detalles laborales y financieros, dando la oportunidad a realizar estos trámites sin la necesidad de acudir de forma presencial.

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Descubre cómo tramitar el tarjetón Digital IMSS. Fotos: Especial

¿Quiénes deben tramitar el Tarjetón Digital del IMSS 2026?

A través del Tarjetón Digital del IMSS se puede consultar y descargar recibos de pago de manera rápida, representando un alivio administrativo, evitando filas al momento de consultar información personal, además permite a los usuarios gestionar sus trámites desde cualquier dispositivo electrónico.

Este servicio digital está reservado exclusivamente para tres grupos específicos afiliados a la institución:

Trabajadores activos

Pensionados

Jubilados

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IMSS digital. Foto: especial

¿Cómo tramitar el Tarjetón IMSS Digital?

Para obtener este documento, los interesados deben seguir estos pasos:

Entrar al portal web oficial destinado al Tarjetón Digital .

. Seleccionar la opción de " Registro de nuevos usuarios " o cambio de contraseña.

" o cambio de contraseña. Llenar un formulario digital con tu información personal.

con tu información personal. Generar una clave de acceso y confirmar tu correo electrónico.

y confirmar tu correo electrónico. Aguardar la notificación de confirmación (la cual puede demorar hasta doce horas).

(la cual puede demorar hasta doce horas). Validar la cuenta mediante el enlace privado enviado por el sistema para habilitar la descarga de información.

Foto: Captura de pantalla en Imss

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