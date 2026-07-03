Si llevas tiempo queriendo probar unos lentes inteligentes, esta es una de las mejores oportunidades para hacerlo. Amazon México puso en oferta los Ray-Ban Meta Wayfarer con hasta 29% de descuento, por lo que ahora es posible conseguirlos en tan solo $5,999.00, un precio poco habitual para uno de los gadgets más innovadores del mercado.

La promoción convierte a estos lentes en una excelente alternativa para quienes buscan combinar estilo, tecnología e inteligencia artificial en un solo dispositivo.

¿Por qué vale la pena comprar los Ray-Ban Meta Wayfarer?

Desarrollados por Ray-Ban en colaboración con Meta, estos lentes inteligentes mantienen el diseño clásico de los icónicos Wayfarer, pero incorporan funciones que permiten capturar contenido, escuchar música y acceder a un asistente con inteligencia artificial sin sacar el teléfono del bolsillo.

Entre sus principales características destacan:

Cámara ultra gran angular para tomar fotografías y grabar videos con manos libres.

Sistema de altavoces abiertos que permite escuchar música, podcasts o llamadas sin aislarte del entorno.

Micrófonos integrados para realizar llamadas con claridad incluso cuando estás en movimiento.

Compatibilidad con Meta AI, que responde preguntas, identifica objetos y ayuda con distintas tareas mediante comandos de voz.

Conexión sencilla con smartphones Android y iPhone mediante Bluetooth.

Estuche de carga que ofrece energía adicional para utilizarlos durante todo el día.

Diseño ligero y elegante, ideal para el uso diario.

Captura momentos desde tu perspectiva

Uno de los mayores atractivos de los Ray-Ban Meta Wayfarer es que permiten grabar videos y tomar fotografías exactamente desde el punto de vista del usuario, una función ideal para viajes, paseos, conciertos, actividades deportivas o la creación de contenido para redes sociales.

Además, gracias a los controles por voz y táctiles, puedes iniciar una grabación, responder una llamada o reproducir música sin necesidad de sacar el celular.

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Ahorra hasta 29% en Amazon México

Esta oferta coloca a los Ray-Ban Meta Wayfarer por menos de 6 mil pesos, un precio especialmente atractivo considerando que se trata de un dispositivo premium que normalmente supera esa cifra.

A ello se suman las opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que facilita adquirirlos sin afectar tanto el presupuesto.