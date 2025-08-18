Supernova Strikers: épicos combates desatan segunda oleada de memes; así reaccionaron en X

La primera edición de Supernova Strikers 2025, celebrada en el Palacio de los Deportes, no solo mostró combates emocionantes entre creadores de contenido y celebridades, sino que también provocó una avalancha de memes en redes sociales, especialmente en X.

Más allá de los enfrentamientos deportivos, los usuarios de redes sociales hicieron de cada momento un motivo de humor y creatividad.

Desde memes sobre los combates hasta comentarios irónicos sobre los referees y los participantes, la interacción digital se convirtió en parte fundamental del evento.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Supernova Strikers vs La Velada del Año V: ¿qué evento tuvo más espectadores?; esto se sabe

Los memes, protagonistas de la noche

El evento no solo se vivió en el ring, sino también en X, donde la creatividad de los usuarios desató una segunda oleada de memes. Las imágenes y videos compartidos mezclaron humor, sarcasmo y referencias a la cultura pop, transformando cada pelea y gesto de los participantes en motivo de risa.

Entre los momentos más comentados, destacaron la victoria de Alana Flores sobre Gala Montes, que fue celebrada ampliamente y generó comparaciones divertidas y reacciones festivas en redes.

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Las críticas y burlas hacia los referees, quienes fueron foco de comentarios ingeniosos sobre decisiones y conteos en los combates.

Los referis dejando que los streamers se partan la madre hasta que se noqueen #SupernovaStrikersAmigo#supernova

pic.twitter.com/RoNZpwGAOP — Jacqui ¹¹ ⁸¹ (@hinchadenicki) August 18, 2025

De igual forma, comentarios irónicos hacia Ibai Llanos, creador de La Velada del Año, por parte de usuarios que compararon ambos eventos y celebraron que Supernova Strikers haya superado las expectativas.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Supernova Strikers: Gala Montes lanza señas obscenas al público tras perder contra Alana Flores; video se viraliza en TikTok

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Captura de pantalla en X

La primera edición de Supernova Strikers 2025 demostró que el éxito de un evento de entretenimiento ya no depende solo de la cantidad de espectadores presenciales. La interacción en redes, especialmente en X, permite que los espectadores participen activamente, comenten, critiquen y celebren los momentos destacados.

El impacto digital de Supernova Strikers demuestra que México puede organizar eventos de entretenimiento deportivo con alcance internacional, combinando humor, cultura pop y celebridades en una experiencia completa para el público.

También te interesará:

CFE ofrece internet desde 95 pesos mensuales; ¿cómo contratar el servicio?

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

¿Quién era Camilo Ochoa?; el influencer asesinado en Morelos y relacionado al Cártel de Sinaloa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov