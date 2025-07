Superman: ¿quién es Isabela Merced?; la joven actriz que interpreta a Hawkgirl

Con apenas 23 años, Isabela Merced se perfila como una de las figuras emergentes más prometedoras del cine de superhéroes.

En la nueva película de Superman dirigida por James Gunn, interpreta a Hawkgirl, una heroína clásica del universo DC que tendrá un papel importante en el desarrollo de esta renovada franquicia.

La joven actriz, conocida también por su participación en producciones como The Last of Us y Madame Web, acaparó miradas en la alfombra roja del estreno mundial de Superman en Los Ángeles.

Sin embargo, más allá de su paso por la red carpet, la verdadera transformación de Merced ocurre en pantalla, donde encarna a Hawkgirl (Kendra Saunders), un personaje cargado de historia y poder dentro del universo DC.

De Cleveland a DC: el ascenso de una actriz con raíces peruanas

Isabela Merced nació en Cleveland, Ohio, pero se identifica profundamente con su herencia peruana. Su madre es originaria de Lima y fue quien la crio bajo una fuerte influencia cultural latina, tanto en idioma como en costumbres. Su nombre artístico es un homenaje a su abuela Yolanda Merced, a quien considera una de las figuras más importantes de su vida.

Desde pequeña mostró inclinación por el arte. Inició su carrera a los diez años, y poco a poco fue escalando en la industria con participaciones en películas como Transformers: El Último Caballero, Dora y la ciudad perdida y más recientemente en la serie The Last of Us, donde interpretó a Dina.

Con el papel de Hawkgirl, Isabela se enfrenta a uno de los retos más exigentes de su carrera. Según ha relatado en entrevistas, el traje del personaje fue incómodo y físicamente demandante, especialmente en las escenas de vuelo. Sin embargo, considera que ese esfuerzo físico conectó bien con su espíritu aventurero, y destacó la preparación física que debió realizar para las secuencias de acción.

Además, confesó haber revisado cómics y material original de DC para construir una versión sólida de Kendra Saunders, una mujer con fortaleza, pero también con una profunda humanidad, cualidades con las que Merced dice sentirse identificada.

Hawkgirl: un nuevo símbolo femenino en el universo DC

En esta nueva etapa impulsada por James Gunn, Superman marca el inicio de una reestructuración completa del universo cinematográfico de DC. Y dentro de este nuevo arranque, el personaje de Hawkgirl no es menor.

Merced se suma a un elenco femenino destacado que incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, así como a actrices como María Gabriela de Faría, Sara Sampaio y Mikaela Hoover.

El papel de Isabela Merced promete desarrollarse más allá de esta entrega, siendo una de las piezas clave en futuras producciones del universo DC. Su presencia busca aportar una narrativa más diversa y moderna al universo de superhéroes, al tiempo que refleja una nueva generación de actrices comprometidas con personajes más complejos, valientes y representativos.

A lo largo de la promoción de la película, Merced ha enfatizado lo orgullosa que se siente de llevar consigo la bandera de su identidad cultural. En redes sociales y entrevistas ha repetido que se siente más conectada con sus raíces peruanas que con su nacionalidad estadounidense, y que espera que su presencia en franquicias como DC sirva de inspiración para niñas latinas que sueñan con verse representadas en la pantalla grande.

Sin duda, la interpretación de Hawkgirl marca un antes y un después en su carrera, consolidándola como una figura en ascenso dentro de Hollywood y un rostro a seguir en los próximos años.

